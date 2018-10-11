Mersin'de 2 bin 392 şişe sahte rakıya el konuldu

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA) - MERSİN\'de 2 bin 392 şişe sahte rakı ve 650 paket gümrük kaçağı sigara ele geçiren polis, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Sahte içki ve gümrük kaçağı sigaraya yönelik çalışmalarını sürdüren Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin farklı bölgelerindeki operasyonlarda 2 bin 392 şişe sahte rakı, sahte içkilerin doldurulduğu 120 boş şişe, bin 590 etiket ve 650 paket gümrük kaçağı sigaraya el koydu. Gözaltına alınan 2 şüphelinin sorgusu devam ediyor.



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