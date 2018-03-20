T24 LogoT24 Logo
Gündem

Mersin'de 192 kaçak yakalandı

MERSİN, (DHA) - MERSİN'in Erdemli ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, bir teknede 165 göçmen yakaladı

20 Mart 2018 14:17

MERSİN, (DHA) - MERSİN\'in Erdemli ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, bir teknede 165 göçmen yakaladı.
Sahil Güvenlik ekibi, 17 Mart saat 02.40\'ta açık denizde hareketli bir tekne tespit etti. Ekipler, şüpheli buldukları tekneyi durdurdu. Teknede yapılan aramada 72 erkek, 30 kadın ve 63\'ü çocuk 165 göçmen yakalandı.
Yapılan inceleme ve sorgulamanın ardından, olayla bağlantılı olarak ilçeye bağlı Ayaş Mahallesi mevkiinde şüpheli bir kamyonet durduruldu. Kızkalesi Jandarma Karakolu ekipleri ile koordineli olarak yapılan çalışmada, Suriye uyruklu 14 erkek, 11 kadın ve 2\'si çocuk 27 göçmen daha  yakalandı. 192 göçmenle ilgili işlem yapılırken, kamyonet sürücüsü hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

MERSİN DHAMERSİN ErdemliSahil Güvenlik KomutanlığıSahil GüvenlikMartEkiplerTeknedeYapılanAyaş MahallesiKızkalesi Jandarma KarakoluSuriyeFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kulis: AKP Genel Başkanlığı için bir süredir Berat Albayrak’ın ismi...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24