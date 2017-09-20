T24 LogoT24 Logo
Gündem

Mersin'de 19 dönüm orman yandı

Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ (Mersin), (DHA) - MERSİN'in Erdemli İlçesi'nde çıkan orman yangınında 19 dönüm kızılçam ormanı zarar gördü

20 Eylül 2017 21:46

Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ (Mersin), (DHA) - MERSİN\'in Erdemli İlçesi\'nde çıkan orman yangınında 19 dönüm kızılçam ormanı zarar gördü.
Yangın, ilçeye bağlı Çamlı Mahallesi Buladanlı mevkiinde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Yangına 3 helikopter, 10 arazöz ile müdahale edildi. Ekiplerin yoğun çalışmalar sonucu yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarına başlandı.
Erdemli Orman İşletme Müdürü İsmail Çelik, \'\'Çamlı Mahallesinde meydana gelen orman yangınına hemen müdahale edildi. Yangın etkili çalışmalar neticesinde kontrol altına alındı. Şu an soğutma çalışması devam ediyor. Yangında 19 dönüm kızılçam ormanlık alanı zarar gördü. Yangının çıkış nedeni ise araştırılıyor\" dedi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mehmet DOĞANERERDEMLİ Mersin DHAYangınMahallesi BuladanlıYangınaEkiplerinErdemli OrmanMüdürüMahallesindeYangındaYangınınFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmenlere dağıttığı kitapta başı açık ve kapalı...

Yeni partiler Ankara kulislerini hareketlendirdi; İyi Parti, Gelecek Partisi, Saadet...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

İrem Sak: Hayatıma girecek kişi nefes alsın yeter...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24