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Mersin'de 17 kişiye Bylock gözaltısı

MERSİN, (DHA) - MERSİN'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı 'Bylock' kullandıkları öne sürülen 17 kişi gözaltına alındı

13 Eylül 2017 23:48

MERSİN, (DHA) - MERSİN\'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı \'Bylock\' kullandıkları öne sürülen 17 kişi gözaltına alındı.
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütle ilişkisi olduğu ve \'Bylock\' kullandığı iddiasıyla 30 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla, şüphelilerden 17\'si gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü\'nde sogulanan şüphelilerden 4\'ü serbest bırakıldı.
Diğer 13 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

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