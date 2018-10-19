T24 LogoT24 Logo
Gündem

Mersin'de 150 kilo eroin ele geçirildi

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA) - MERSİN'de polis ekiplerince TIR'da yapılan aramada 150 kilo 650 gram eroin ele geçirildi

19 Ekim 2018 14:04

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA) - MERSİN\'de polis ekiplerince TIR\'da yapılan aramada 150 kilo 650 gram eroin ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, otoyol girişinde durdurulan TIR\'da narkotik köpekleri ile arama yaptı. Köpeğinin tepki verdiği TIR\'ın tabanına yapılan tüneller için gizlenmiş 280 paket halinde toplam 150 kilo 650 gram eroin ele geçiren polis, sürücü B.B.\'yi gözaltına aldı. Avrupa ülkelerine sevk edileceği değerlendirilen eroinin değerinin yaklaşık 7,5 milyon TL olduğu öğrenildi.
Öte yandan TIR sürücüsü emniyetteki işlemlerinin ardından hakim karşısına çıkarılacak.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Adnan AÇIKGÖZMERSİN DHAMERSİNEmniyet MüdürlüğüNarkotik Suçlarla MücadeleMüdürlüğüTIRKöpeğininAvrupaTLFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24