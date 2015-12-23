T24 LogoT24 Logo
Gündem

Mersin’de 13 yaşındaki çocuk vurularak öldürüldü, polis 'dom dom kurşunu' dedi

Mersin'de sokağa çıkma yasaklarını protesto eden gruba polisin müdahale etti

23 Aralık 2015 09:50

Mersin'de sokağa çıkma yasaklarını protesto eden grupla polis arasında gerginlik yaşandı. Olaylar sırasında silahla vurulan bir çocuk, hayatını kaybetti. Emniyet, çocuğun ölümüne dom dom kurşununun neden olduğunu açıkladı.

Mersin Emniyet Müdürlüğü, Tarsus ilçesinde izinsiz gösteri sırasında yaralanan ve hastanede yaşamını yitiren çocuğa "dom dom kurşunu" olarak tabir edilen av tüfeği saçmasının isabet ettiğini bildirdi.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Fahrettin Paşa Mahallesi'nde akşam saatlerinde eylem yapanlara polisin dağılmaları yönünde uyarı yaptığı belirtildi.

Uyarıya karşılık molotofkokteyli ve el yapımı patlayıcı atıldığı ifade edilen açıklamada, grup tarafından silah ve av tüfekleriyle ateş edildiği kaydedildi.

Açıklamada, "Dom dom kurşunu tabir edilen av tüfeği saçması 2002 doğumlu Davut Özer'in yaralanmasına ve kaldırıldığı hastanede ölümüne sebep olmuştur" ifadesine yer verildi.

Grubun molotofkokteyliyle Fahrettin Paşa İlkokulunu da yakarak ağır hasar verdiği, konunun araştırılarak en yakın zamanda faillerin tespiti ve yakalanmasının sağlanacağı vurgulandı.

Domdom kurşunu nedir?

Baş tarafı haç biçimi çentilmiş, çarptığı yerde tehlikeli yaralar açan bir tür tüfek kurşunu, domdom.

ETİKETLER

çocukçatışmamersinprotestosokağa çıkma yasağıemniyetdom dom kurşunu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24