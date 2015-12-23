Mersin’de 13 yaşındaki çocuk vurularak öldürüldü, polis 'dom dom kurşunu' dedi

Mersin'de sokağa çıkma yasaklarını protesto eden grupla polis arasında gerginlik yaşandı. Olaylar sırasında silahla vurulan bir çocuk, hayatını kaybetti. Emniyet, çocuğun ölümüne dom dom kurşununun neden olduğunu açıkladı.

Mersin Emniyet Müdürlüğü, Tarsus ilçesinde izinsiz gösteri sırasında yaralanan ve hastanede yaşamını yitiren çocuğa "dom dom kurşunu" olarak tabir edilen av tüfeği saçmasının isabet ettiğini bildirdi.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Fahrettin Paşa Mahallesi'nde akşam saatlerinde eylem yapanlara polisin dağılmaları yönünde uyarı yaptığı belirtildi.



Uyarıya karşılık molotofkokteyli ve el yapımı patlayıcı atıldığı ifade edilen açıklamada, grup tarafından silah ve av tüfekleriyle ateş edildiği kaydedildi.



Açıklamada, "Dom dom kurşunu tabir edilen av tüfeği saçması 2002 doğumlu Davut Özer'in yaralanmasına ve kaldırıldığı hastanede ölümüne sebep olmuştur" ifadesine yer verildi.



Grubun molotofkokteyliyle Fahrettin Paşa İlkokulunu da yakarak ağır hasar verdiği, konunun araştırılarak en yakın zamanda faillerin tespiti ve yakalanmasının sağlanacağı vurgulandı.

Domdom kurşunu nedir?

Baş tarafı haç biçimi çentilmiş, çarptığı yerde tehlikeli yaralar açan bir tür tüfek kurşunu, domdom.