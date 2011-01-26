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MERSİN'DE 12 HİZBULLAHÇI SERBEST MERSİN (A.A)

26 Ocak 2011 12:50

-MERSİN'DE 12 HİZBULLAHÇI SERBEST MERSİN (A.A) - 26.01.2011 - Terör örgütü Hizbullah'a yönelik olarak Mersin merkezli düzenlenen operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 12 kişi, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezi, Tarsus, Erdemli ve Mut ilçeleri ile Gaziantep'te düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan 12 kişinin Mersin Adliyesinde sorgusu tamamlandı. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan zanlılar, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. 22 Ocakta düzenlenen operasyonda, Mersin'de 12 kişi, Gaziantep'te 1 kişi gözaltına alınmıştı. Örgüt mensuplarının buluşma noktası olduğu ileri sürülen 3 dernekte örgütsel dokümanlar ele geçirilmişti. Zanlılardan 12'si dün adliyeye sevk edilmiş, biri ise emniyetteki sorgunun ardından serbest bırakılmıştı.

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