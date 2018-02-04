T24 LogoT24 Logo
Gündem

Mersin'de 10 ton sahte deterjan ele geçirildi

MERSİN, (DHA) - MERSİN'de polis, sahte olduğu belirlenen yaklaşık 10 ton deterjan ve temizlik malzemesini ele geçirdi

04 Şubat 2018 14:32

MERSİN, (DHA) - MERSİN\'de polis, sahte olduğu belirlenen yaklaşık 10 ton deterjan ve temizlik malzemesini ele geçirdi.
Mersin İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, istihbarat çalışmalarında piyasaya sahte deterjan ve temizlik maddesi sürüldüğünü belirledi. Bunun üzerine Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Mezitli ve Toroslar ilçesinde üretim yeri ve depo olarak kullanılan 3 iş yerinde arama yaptı. Aramada sahte olduğu belirlenen 8 ton 424 kilogramı hazır deterjan olmak üzere yaklaşık 10 ton temizlik malzemesinin yanı sıra çok sayıda hassas terazi, dolum tankı, doluma hazır deterjan poşetleri, şampuan kapakları ve farklı markalara ait satış etiketleri buldu. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alınırken, soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

MERSİN DHAMERSİNMersinEmniyet MüdürlüğüBununGüvenlikMüdürlüğüMezitliToroslarAramadaOlaylaFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24