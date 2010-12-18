-MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ: 71 - BANVİT: 80 MERSİN (A.A) - 18.12.2010 - Beko Basketbol Ligi'nde Mersin Büyükşehir Belediyesi, Banvit'e 80-71 yenildi. Konuk ekibin attığı sayıyla başlayan maçın sonrasında oyuna hakimiyetini kuran ev sahibi ekip, 5. dakikaya kadar Banvit'e hiç sayı attırmadı. 1. periyodun ikinci yarısında ise yavaş yavaş toparlanmaya başlayan konuk ekibin tüm çabalarına rağmen ilk periyot, Mersin ekibinin üstünlüğü ile sonuçlandı: 15-10. Uyguladığı sert savunmayla rakibine fazla sayı şansı tanımayan Mersin temsilcisi, Asım'ın peşpeşe attığı sayılarla farkı 11'e kadar çıkarmayı başardı. Karşılıklı her iki takımında sayı bulduğu 3. periyotta farkı 8 sayıya kadar çıkarmayı başaran konuk ekibin baskısına yanıt veren Mersin Büyükşehir Belediyesi, son dakikalarda farkı 2 sayıya kadar indirmeyi başarsa da 3. periyodu 5 farkla geride kapattı: 48-53. Mersin ekibi, son periyotta Grier'in attığı üçlükle farkı azaltsa da Banvit de atılan sayıları ilerleyen saniyelerde yanıtsız bırakmadı. Aradaki farkı yeniden 9 sayıya kadar çıkarmayı başaran ekipte forma giyen Mutlu Akpınar ise aldığı 5. faulle oyun dışında kaldı. Maçın son 2 dakikasına 11 fark önde giren Banvit'in savunmasını zayıflatmaya başlayan Mersin Büyükşehir Belediyesi, Grier'in attığı üçlüklerle farkı 2'ye düşürdü. Ancak daha sonra baskısını artıran Banvit, Mersin Büyükşehir Belediyesinin tüm çabalarına rağmen karşılaşmayı 9 sayı farkla bitirdi. Salon: Edip Buran Hakemler : Fatih Söylemez xx, Ahmet Ersan Ergüler xx, Uğur Özen xx Mersin Büyükşehir Belediyesi: Asım xxx 16, Nedim xxx 11, Sacales xx 15, Grier xx 10, Christmas xxx 12, Hakan x, Mesut x, Pastal x 2, Stimac x, Mutlu x 5 Banvit: Barış Ermiş xxx 5, Simmons xxx 9, Golubovic xxx 10, Graves xxx 17, Bora Hun Paçun xxx 15, İbrahim Yıldırım xxx 11, Mutlu xx 6, Yiğitcan xx 3, İzzet xx 4 1.Periyot: 15-10 Devre: 33-30 (Banvit lehine) 3.Periyot: 48-53 5 Faule Çıkan: 37:21 Mutlu Akpınar (Banvit)