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Mersin yanıyor

Akdeniz İlçesi'ndeki bir bakliyat fabrikasında çıkan yangın, tüm çabalara karşın kontrol altına alınamıyor.

27 Aralık 2010 02:00

T24- Mersin'in Akdeniz İlçesi'ndeki bir bakliyat fabrikasında çıkan yangın, tüm çabalara karşın kontrol altına alınamıyor.


Büyük çapta maddi zarara yol açan yangına, çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.


Yangın, bugün saat 02.00 sıralarında Akdeniz İlçesi Kazanlı yolu üzerindeki Arbel Bakliyat Hububat Sanayi ve Ticaret A.Ş. fabrikasında çıktı.


Türkiye'nin en büyük bakliyat ihracatçısı konumundaki Mahmut Arslan'a ait fabrikada, yükleme-boşaltma işlemi yapan TIR'ın motor kısmında başlayan yangın, kısa sürede hububat depolarına sıçradı.


Yangına ilk müdahaleyi kendi imkanlarıyla fabrika çalışanları yaparken, olay yerine Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri gönderildi.


Tüm çabalara karşın alevler kontrol altına alınamayınca, bu kez de bölgeye, çevre ilçeler ve Adana'dan takviye ekipler sevk edildi, Orman Bölge Müdürlüğü'nden yardım istendi.


Onlarca itfaiye ekibi ve arazözün müdahale ettiği yangının, büyük silolara sıçramaması için yoğun çaba harcanıyor.


Yaklaşık 100 dönümlük arazi üzerine kurulu bulunan tesisin, binlerce ton hububat ve bakliyat işleme kapasitesinin bulunduğu bildirildi.

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