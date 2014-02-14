Mersin Valisi başka isimlerle dinlendi

Mersin'de tüm partilerin yöneticilerini dinleyen örgüt, Vali Hasan Basri Güzeloğlu'nun telefonu için 7 kişinin adını kullanarak mahkemeden karar aldı. Yasadışı dinleme bir başsavcıvekilinin dinlenen numarayı aramasıyla ortaya çıktı.

İlhan Toprak'ın Yenişafak'ta yer alan haberine göre, Mersin Valisi Hasan Basri Güzeloğlu'nu illegal bir şekilde birden farklı isimle dinlettiği belirlendi. 2010 yılından itibaren Mersin Valiliği görevini yürüten Güzeloğlu'nun, 'terör örgütü yöneticisi' iddiasıyla dinlendiği tespit edildi. Yasal süreyi aylarca aşan dinlemelerdeki kişisel verilerin ise yok edilmediği öğrenildi. Alınan bilgiye göre, dinlemeler konusunda hassasiyet gösteren bir başsavcıvekili, yasal dinlemeler listesinde yer alan bir telefon numarasından şüphelendi. Sözkonusu numara ile ilgili araştırma yapan başsavcıvekili, numaranın Mersin Valisi Güzeloğlu'na ait olduğunu tespit etti. Daha sonra, dinletildiğini belirlediği numarayı arayan savcı, telefonda Güzeloğlu'nun sesini duyunca şüphelerinin doğruluğunu anladı. Güzeloğlu'na, 'Sayın Valim, sizi yıllar boyu dinlemişler' diyen savcı, muhatabına 'paralel yapı'nın illegal dinleme taktiğini anlattı.

Birçok isim kullanıldı

Mersin Valisi Güzeloğlu'nu uzun süre dinleyebilmek için farklı isimler adı altında mahkemelerden dinleme kararları aldıran örgüt, mevcut yasal düzenlemede 'verilen numaranın kime ait olduğunu belirten IMEI numarasının mahkemeye sunulma zorunluluğu olmadığı için' Vali'yi yıllar boyu dinleyebildi. Sözkonusu illegal faaliyet için Terörle Mücadele Kanunu'nun 10. maddesi ile görevli özel yetkili mahkemeden karar aldıran örgüt, Vali Güzeloğlu'nu 'terör örgütü yöneticisi' gibi göstermekten çekinmedi. Mahkemeden 3 aylık farklı isimle alınan dinleme izni, birkaç kez uzatıldıktan sonra farklı bir isimle yine aynı telefon numarası verilerek dinleme kararı çıkarıldı. Hukuki boşluklardan istifade eden yapılanma, bu şekilde devletin valisini terör örgütü yönetici olduğu iddiasıyla aylarca dinledi.

İçişleri Bakanı Ala dikkat çekmişti

Mersin Valisi başta olmak üzere yargı ve emniyet mensuplarının dinlendiğine ilişkin ilk bilgiyi kamuoyuyla İçişleri Bakanı Efgan Ala duyurmuştu. Ala, 'Güneyde bir ilimizde Vali başta olmak üzere bütün partileri 6 ay boyunca devlet içerisinde bir çete dinliyor. Emniyet müdürünü, hâkimleri dinliyor ve bunu da hâkim kararıyla yapıyor' demişti.

Amaç siyaset dizaynı

Mersin'deki dinlemelerin yalnızca Vali Hasan Basri Güzeloğlu'yla sınırlı kalmadığı, şehrin ileri gelenleri, esnaf ve sanayicisi ile siyasi partiler ve sivil toplum örgütü temsilcilerinin de dinlenildiği tespit edildi. Paralel yapının tüm şehri kuşatan illegal dinlemelerle 30 Mart yerel seçimleri öncesi siyaseti dizayn etme hedefinde olduğu ifade edildi.