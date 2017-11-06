Mersin Valiliği'nden "Okullar tatil mi?" açıklaması

Mersin Valiliği okulların tatil olduğu yönünde haber yapılması ve sosyal medyada bu yönde paylaşımda bulunması hakkında açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada, sosyal medyada, yoğun yağış nedeniyle yarın okulların tatil edildiğine yönelik haberlerin yer aldığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi: "Okulların tatil edildiğine yönelik yayınlanan haberler asılsız olup, bu konuda valiliğimizce alınmış herhangi bir karar bulunmamaktadır. Yarın eğitim ve öğretime normal bir şekilde devam edilecektir. Bu tür asılsız haberleri yayınlayarak halkımızı yanıltanlar hakkında gerekli yasal işlem başlatılacaktır."