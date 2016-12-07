Mersin Valiliği, KESK mitingine izin vermedi

Mersin Valiliği, Kamu Emekçileri Sendikası Konfederasyonu'nun (KESK) 10 Aralık Cumartesi günü yapmak istediği mitinge güvenlik gerekçesiyle izin vermedi. Karara tepki gösteren KESK, Cumartesi günü 13.00’te kitlesel basın açıklaması yapma kararı aldı.

KESK OHAL’in kaldırılması, KHK ile görevden alınan kamu çalışanlarının görevlerine iade edilmesi talebiyle 5 bölgede miting yapma kararı almıştı. Bu kapsamda Mersin’de de 10 Aralık Cumartesi günü Cumhuriyet Alanı’nda ya da Tevfik Sırrı Gür Stadı önünde miting yapılması için Mersin Valiliği’ne başvurulmuştu. Mersin Valiliği, KESK’in talebine güvenlik gerekçesiyle olumsuz yanıt verdi.

"İşte AKP demokrasisi bu"

BirGün'den Gökay Başcan'ın haberine göre, Mersin Gazeteciler Cemiyeti’nde sendika şube başkanlarıyla birlikte basın açıklaması yapan SES Eş Genel Başkanı İbrahim Kara, mitinge izin verilmemesine tepki gösterdi. Kara, mitinge izin çıkmaması nedeniyle Cumartesi günü saat 13.00’te Özgür Çocuk Parkı’nda kitlesel basın açıklaması yaparak taleplerini dile getireceklerini söyledi.

Kara, her hafta Perşembe günü yapılan oturma eylemlerinin süreceğini ayrıca 20 Aralık’ta İstanbul’dan Ankara’ya emekçi yürüyüşü düzenleyeceklerini bildirdi.

Mersin mitinginin yasaklanmasını eleştiren Kara, “15 Temmuz gecesi ‘meydanlar tankların değil milletindir’ diyenler bugün meydanlara tankları koymuyor ama TOMA ve panzerleri koyuyor. Kendileri meydanlarda sözde demokrasi istediklerinde güvenlik sorunu olmayacak, biz emek, barış, demokrasi istediğimizde meydanlar bize yasaklanacak. Darbeye karşı geldiğinde herhangi bir sorun yok ama diktatörlüğe karşıyım dersen ihraç edilecek, cezaevine gönderileceksin. İşte AKP’nin demokrasi anlayışı bu” dedi.

"AKP bizi açlıkla terbiye etmek istiyor"

SES olarak, KHK ile işten atmalara sessiz kalmayacaklarını söyleyen Kara, “AKP bizi açlıkla, yoksullukla terbiye etmeye çalışıyor. Arkadaşlarımız, haklarında herhangi bir soruşturma bile yokken KHK ile ihraç edildiler. Bu arkadaşlarımızla dayanışma içerisindeyiz. Hukuksal süreci SES ve KESK olarak üstlendik. İdare mahkemeleri AİHM için başvuru dosyalarını hazırladık. Bu arkadaşlarımız özel bir hastaneye gittiklerinde hastane sahipleri ‘Sen KHK ile atılmışsın, seni alırsak hükümet üzerimize gelir’ diyorlar. Sendikamızın dayanışma hesabı var. Devletin sendika üyeleri için verdiği 20 liralık aidat desteğini bu hesaba aktarıyoruz. Ayrıca şubelerimizde bu hesaba katkı sağlıyor. İşten atılan arkadaşlarımızın en azından temel ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri destek sunuyoruz” diye konuştu.