Mersin Üniversitesinden Koronavirüs iddiasına ilişkin açıklama

Çin'de öğrenim gören 22 yaşındaki E.K., dün boğaz ağrısı ve yüksek ateş şikayetiyle Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne başvurmuş, hastane yönetimi 30 Ocak tarihinde Çin'den döndüğü öğrenilen öğrenciyi tedbir amaçlı gözlem altına almıştı.

Özel bir odada müşahade altına alınan öğrenci için 'viral enfeksiyon' tanısı konuldu. Hastadan alınan numuneler tetkik için Sağlık Bakanlığı Referans Laboratuvarına gönderildi. Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, laboratuvar sonuçlarının negatif çıktığını belirterek, hastada Koronavirüs bulgusuna rastlanmadığını bildirdi.

Hastane tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yüksek ateş ve boğaz ağrısı şikayetiyle Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine başvuran bir hastamız, tedbir amacıyla özel odaya alınmış, tetkik sonuçları Ankara'ya gönderilmiştir. Genel durumu iyi olan hastamızın tetkik sonucu negatif çıkmış ve Koronavirüs taşımadığı kesinlik kazanmıştır."