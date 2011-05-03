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MERSİN ÜNİVERSİTESİNDE ÖĞRENCİ KAVGASI MERSİN (A.A)

03 Mayıs 2011 16:24

-MERSİN ÜNİVERSİTESİNDE ÖĞRENCİ KAVGASI MERSİN (A.A) - 03.05.2011 - Mersin Üniversitesinde (MEÜ) iki grup arasında çıkan arbedede 4 öğrenci yaralandı, 1 kişi gözaltına alındı. MEÜ Çiftlikköy Yerleşkesi'ndeki Cumhuriyet Alanı'nda bir grup öğrenci tarafından ''3 Mayıs Türkçülük Günü'' dolayısıyla etkinlik düzenlendi.  Bu sırada, etkinliği düzenleyen grupla bir başka grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın arbedeye dönüşmesi üzerine 4 öğrenci çeşitli yerlerinden hafif yaralandı. Olaya müdahale eden Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekipleri, grupları ayırdı ve önlem aldı. Darp sonucu yaralanan ve isimleri açıklanmayan 4 öğrenci, MEÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili ismi açıklanmayan bir kişi gözaltına alındı.

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