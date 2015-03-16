Mersin Üniversitesi’nde çıkan olaylarda 9 öğrenci gözaltına alındı

Mersin Üniversitesi'nde (MEÜ) 'İş Dünyası Üniversiteli Gençlerle Buluşuyor' konulu konferansın yapılmasına engel olmaya çalışan bir grup öğrenciye polis müdahale etti. 9 öğrenci yaka paça gözaltına alındı.

DHA'da yer alan habere göre, MEÜ Çiftlikköy Kampüsü'nde İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genç MÜSİAD Mersin ve MEÜ Kariyer Merkezi tarafından ortaklaşa düzenlenen 'İş Dünyası Üniversiteli Gençlerle Buluşuyor' adlı konferansa bir grup öğrenci engel olmaya çalıştı. Prof.Dr.Uğur Oral Konferans Salonu'nda düzenlenen konferansın başlamasına dakikalar kala aralarında sol görüşlü öğrencilerin de bulunduğu grup, konferansın yapıldığı salonun kapısında durarak giriş çıkışlara izin vermedi.

'Sermaye defol üniversiteler bizimdir', 'YÖK polis medya bu abluka dağıtılacak', 'Üniversiteler bizimdir polis defol' ve 'İşçilerin katili sermaye devleti' şeklinde sloganlar attı. Bu sırada eylemci öğrencilerden Ayça Yener yaptığı açıklamada, "Bizler üniversitelerde sermayedarların, işçi katillerinin rahatça konferans yapmasına müsaade etmeyeceğiz" dedi.

Olay yerine gelen sivil polisler, girişi engelleyen öğrencileri uyararak eylem son vermeleri çağrısında bulundu. Öğrenciler yapılan tüm uyarılara rağmen dağılmayınca Çevik Kuvvet polisleri müdahalede bulundu. Çevik Kuvvet polislerinin sert müdahalesi sonucu aralarında kızların da bulunduğu 9 öğrenci yaka paça gözaltına alındı. Gözaltılar sonrası ise duruma tepki gösteren öğrenciler, Fen Edebiyat Fakültesi önünde bir araya gelerek, üniversite rektörlüğü ve polis aleyhine slogan attı.

Konferans ise polisin yoğun güvenlik önlemleri altında yapıldı.