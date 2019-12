-MERSİN TURİZMİN YILDIZI OLACAK TARSUS (A.A) - 24,05.2011 - Devlet Bakanı Zafer Çağlayan, Tarsus-Kazanlı Turizm Bölgesine 800 milyon dolar harcama yapılacağını belirterek, ''Tesisler yıllık 180 milyon avro ciro yapacak. 10 bin Mersinli işsiz, iş sahibi olacak. Tesislerde, 45 sektörde en az 22 kalem mal kullanılacak'' dedi. Çağlayan, Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay ile ortak düzenlediği basın toplantısında, ''Tarsus-Kazanlı Turizm Bölgesi'' hakkında bilgi verdi. Çağlayan, Mersin'in bir medeniyetler ittifakı ve bu ülkenin çimentosunun oluştuğu yer olduğunu belirterek, '' Kürdü, sünnisi, alevisi, herkes bizim kardeşimizdir, herkes bu ülkenin onurlu vatandaşıdır. Çeşitli etnik yapıların, inanç yapılarının olduğu bir coğrafya Mersin. Allah her türlü güzelliği vermiş'' diye konuştu. Eskiden ''Su akar, Türk bakar'' deyiminin şimdi, ''Su akar, Türk yapar'' şeklinde söylendiğini belirten Çağlayan, 4 yıl içinde, Mersin'in Türkiye'nin çok önemli bir bölgesi ve kenti haline geleceğini ifade etti. Çağlayan, Mersin'e 33 bin kişilik bir stadyum, Akdeniz Oyunları çerçevesinde sosyal tesisler, Tarsus'da da yüzme havuzu ve kapalı spor salonu yapılacağını söyledi. Tarsus-Kazanlı Turizm Bölgesi için 800 milyon dolar harcama yapılacağını bildiren Çağlayan, yapılacak olan yatırımı kutsal bir yatırım olarak niteledi ve şöyle devam etti: ''Bu otellerin en az 10 ay süresince hizmet vereceğini varsaysak, yüzde 65 dolulukta çalışsa bu tesislerde yıllık 1 milyon 800 bin konaklama yapılacak. 180 milyon avro, 400 trilyon lira yıllık, bu tesisler ciro yapacak. Bunun yanı sıra yılda bin ton kırmızı et, bin ton beyaz et, 12 bin ton yiyecek, 7 bin ton içecek tüketilecek. Yılda en az 10 bin ton sebze ve meyve tüketilecek. Bunları Tarsus ve Mersin karşılayacak. Mersinli çiftçinin, köylünün yüzü gülecek. Turizm tesislerinin yapılmasında başta mobilya ve tekstil olmak üzere, bir çok sektörde 220 kalem mal ve hizmet alımı yapılacak. Besicilik ve etin işlenmesi, balıkçılık, içecek, su ve süt üretimi, sebze meyve üretimi, şekerleme ve makarna imalatı, temizlik ve kozmetik, hazır giyim ve tekstil sektörü, perakende ticaret, turizm acente hizmetleri, otobüs, minübüs, ve taksi hizmetleri, mobilya ve ağaç ürünleri imalatı, cam ürünleri imalatı, seramik ürünleri imalatı, olmak üzere, 45 sektörde, en az 220 kalem mal, buralarda kullanılacak. Çağlayan, ithal aday oldu eleştirilerini yanıtlarken de ''Bu ülkenin vatandaşıyım 53 yaşındayım. Biz bize verilen görevi, görev yeri neresi olursa olsun şerefle, onurla yapmayı arzu ederiz'' diye konuştu. -KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI GÜNAY- Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay da yaptığı konuşmada, Alman turistlerin Antalya’dan başka turizm yörelerine yayılma eğiliminde olduğunu belirtti. Bakan Günay, gelen turistlerin “Ya Ege’ye ya doğuya” geleceğini söyledi. 4 Haziran’da çok sayıda Alman’ın Tarsus Kilisesi’ne gelerek dua edeceğini söyleyen Günay, Tarsus’un Hristiyanlar için bir hac merkezi olacak kadar önemli olduğunu kaydetti. Günay, Türkiye’de isteyenin istediği yerde dua edebileceğini, her dilde ibadet yapılabileceğini dile getirerek, “Yeter ki savaş narası atmasın. Bu topraklarda artık kardeşlik türküleri söylensin de hangi dilde söylenirse söylensin” dedi. Günay, günümüzde barışı tesis edecek sektörün turizm olduğunu söyledi. -HEDEFİMİZ İLK 5’E GİRMEK- Günay, Türkiye’nin 1983 yılından bu yana iddialı bir şekilde turizm yapmaya başladığını belirtti. Günay, Türkiye’nin en çok turist gelen ülke sıralamasında önünde şu anda Avrupa’da 4 ülke olduğunu, Avrupa dışında da 2 ülke olduğunu ifade ederek, “Avrupa dışında önümüzde olan ülkeler Amerika ve Çin, bunlar ülke sayılmaz, bunlar kıta sayılır. Türkiye şu anda turizm sıralamasında 7. sırada, hedefimiz ilk 5’e girmek. Şu anda turizmde biz bu hedefi yakaladık. Turizmde bizim hedefimiz 2023’te ilk 5’e girmek. Bunu başarmamız için turizmi yeni alanlara yaymalıyız. Deniz turizminden termal, golf, kış turizmi gibi alanlara turizm yayılmalı. Diğer ülkelerin yaptığı budur, turizmi her alana yayıyorlar” diye konuştu. -TARSUS VE MERSİNİ TURİZM PASTASINA KATACAĞIZ- Türkiye’ye 2023 yılında 50 milyondan fazla turistin gelmesinin hedeflendiğin söyleyen Bakan Günay, “50 milyon turisti sadece İstanbul ve Antalya'ya getiremeyiz, yeni bölgelere ihtiyacımız var. Mersin gibi Tarsus gibi bölgeleri mutlaka turizm pastasına katacağız. Türkiye dünya turizminde çok önemli hale geldi. Biz bu potansiyeli heba edemeyiz. Turizm sektörü sadece ekonomiyi değil, sosyal hayatı, barışı, kardeşliği geliştiren bir sektör. 21’inci yüzyılın barışçı dünyasını kuracak sektörlerin başında geliyor. Bir bölgeye turizmin gelmesi, bereketin, sosyal dönüşümün gelmesi o bölgenin hayatının topyekün yukarıya çıkması demektir. Mersin'in çok büyük potansiyeli var, Tarsus önderlik yapacak” dedi.