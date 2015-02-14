Mersin Toroslar Kaymakamlığı’nda ‘yavru saray’ tartışması

Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde yaptırılan ve Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na benzetilen hükümet konağı, bu konuda daha önce soru önergesi veren CHP'li vekil ile Kaymakam arasında tartışma konusu oldu.

CHP Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı, Toroslar Kaymakamlığı tarafından yaptırılan hükümet konağında inceleme yaparken, aynı yerde Kaymakam Kaya Çıtak ile karşılaştı. 5 milyon 565 bin lira bedelle inşa edilen 7 bin 468 metrekarelik kullanım alanına sahip olan binayı, 'Yavru Saray' benzetmesiyle TBMM'ye taşıyan CHP'li Atıcı ile Kaymakam Çıtak, inşaat alanında tartıştı. Milletvekilinin gündeme getirdiği pahalı taşlar ve çini kullanımı için “Sadece 150 metrekare olacak” açıklaması yapan Kaymakam Kaya Çıtak, CHP'li Atıcı'ya şunları söyledi: "Cumhurbaşkanlığı Sarayı ile alakası yok. Proje 2010'da Ankara'da bir mimara çizdirildi. Milli kültürümüzü yansıtıyor. Atatürk'ün Ankara'da yaptırdığı ilk binalara, Ziraat Bankası'nın binasına bakın. Eski milli kültürümüze benzetiyoruz. Bunun neresinde ne buldunuz da 'Çalma çırpma var' diyorsunuz? Bayındırlık birim fiyatlarının 20 katı olduğu söyleniyor. Yalan. 1.5 katı bile değil. Biraz ileride Toroslar Belediyesi Kültür Merkezi var 9 milyon TL. Yenişehir Belediyesi'nin Kültür Merkezi var 26 milyon TL. Tek taraflı bakmayalım. Yılda 380 bin kişiye hizmet verecek burası. Belediyelerin daha pahalıya yaptığı yerlerde israf yok ama burada israf var diyorsunuz. Bakın hangi şartlarda görev yapıyoruz. Milli kültürümüz ve geçmişe ahde vefa benim kalbimde yaşıyor. Biz halka en iyi şekilde hizmet veriyoruz.”

Burada israf var

Ali Ekber Şen ve İbrahim Maşe’nin DHA’da yer alan haberine göre, Kaymakam Çıtak'a cevap veren CHP’li Atıcı ise şunları söyledi: “Milli kültürümüzde çok güzel şeyler var. Doğruluk, dürüstlük, çalıp çırpmama var. Biz size 'Çalıyorsunuz' demedik, demeyiz de. Benim kişisel görüşüm burada israf var. 8 milyonluk bir bina yapıyoruz Toroslar gibi yoksul bir yere. Bunun derdindeyim. Yoksa bina Osmanlı'ya benzemiş, Selçuklu'ya benzemiş, onlar bizim atalarımız. Ama benim atalarımın bıraktığı miras sadece mimari değil. Bu binayı Saray gibi yapmak doğru değil. Burası yavru saraya benziyor. Vatandaş hizmeti binadan almayacak. Sizlerin güler yüzünüzden alacaklar hizmeti. Bu kadar büyük bina olmadan da hizmeti verebilirsiniz. Sizin halka ahde vefa duymanız gerek. Bu yapı özenti. Kaçak olduğunu mahkeme kararı ile ispat ettiğimiz Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na benzeyen yavru bir saray yapılıyor. Kaçak Saray’ı legalize etmeye yönelik çalışmalardan herkesin uzak durması lazım. Sadece bu değil, Türkiye'de 15'e yakın kaymakamlık benzer bina yaptırıyor. Bir tane büyük saray var, ondan sonra Türkiye'nin her yerinde pıtrak otu gibi yavru saraylar çıkıyor. Bayrak siyaseti yaparak, İslam siyaseti yaparak, Osmanlı ve Selçuklu'yu kullanarak, onların arkasına sığınarak siyaset yaparak insanların mutlu olmayacağını biliyoruz.”

Valilik: piyasanın altında

Mersin Valiliği'nden yapılan açıklamada ise söz konusu hükümet konağının 2 bin 134 metrekarelik dış cephesinin 143.25 metrekaresinde İznik çinisi kullanıldığı, geri kalan kısmın Kayseri taşı, andezit duvar kaplama, Afyon traverten duvar kaplama ve ahşap görünümlü alüminyum giydirme ile tamamlanacağı bildirildi. İnşaatın 1 metrekarelik maliyetinin 745.16 lira olduğu ve bu rakamın piyasa şartlarının çok altında olduğu da vurgulandı.