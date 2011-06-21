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MERSİN TARIM MÜDÜRLÜĞÜNDE ARAMA TAMAMLANDI MERSİN (A.A)

21 Haziran 2011 16:29

-MERSİN TARIM MÜDÜRLÜĞÜNDE ARAMA TAMAMLANDI MERSİN (A.A) - 21.06.2011 - Mersin Tarım Müdürlüğünde ''yolsuzluk ve rüşvet'' iddiaları üzerine Emniyet Müdürlüğü ekiplerince başlatılan arama tamamlandı. Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince merkez Yenişehir ilçesindeki İl Tarım Müdürlüğü binasında yapılan arama çalışmaları tamamlandı, arama sonucu el konulan bazı evrak ve bilgisayarlar Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Aralarında özel laboratuvar ve gümrük müşavirliklerinin de bulunduğu toplam 30 adreste arama yapıldığı, Gümrük Müdürlüğü ve İl Tarım Müdürlüğünün işlemlerinde kullanılan sahte mühürler ele geçirildiği öğrenildi.

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