Mersin Süper Lig'de

Mersin İdmanyurdu yeniden Süper Lig'de. İstanbul BŞB ve Balıkesirspor'un ardından Süper Lig'e yükselen son takım play-off finalinde Samsunspor'u 2-0 yenen Mersin İdmanyurdu oldu.

Spor Toto Süper Lig'e yükselecek son ekibin belirleneceği PTT 1. Lig play-off final karşılaşmasında Mersin İdmanyurdu ile Samsunspor karşı karşıya geldi.

Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda oynanan mücadeleyi Mersin İdmanyurdu 2-0 kazandı.

Mersin İdmanyurdu'na galibiyeti getiren golü 42. dakikada Güven Varol ve 87. dakikada Cem Sultan kaydetti.

Mersin İdmanyurdu ile Samsunspor arasında oynanan PTT 1. Lig play-off finali gergin bir ortamda başladı.

Ankaraspor ile yapılan play-off yarı final maçından aldığı bir maç seyircisiz oynama cezası nedeniyle Mersin İdmanyurdu karşısında sadece kadın ve çocuk taraftarlarının bulunması gereken Samsunspor'un yaklaşık bin erkek taraftarının tribünlere girmesi gerginliğe neden olurken, stat dışında da güvenlik güçleriyle Samsunspor taraftarları arasında olaylar çıktı.

Samsunspor taraftarlarının stattan çıkarılışı sırasında iki takım oyuncuları ve hakemler sahaya çıkmadı.

Taraftarların tamamen tribünleri terk etmesinin ardından seremoni gerçekleştirilirken, saat 17.30'da başlaması gereken karşılaşma, 24 dakika gecikmeyle, 17.54'te başlayabildi.



Maçtan dakikalar



9. dakikada Güven Varol'un pasıyla Samsunspor ceza sahası önünde topla buluşan Emrah Bozkurt'un bekletmeden yaptığı vuruşta, top üsten az farkla auta gitti.

17. dakikada Ben Yahia'nın pasıyla soldan Samsunspor ceza sahasına giren Güven Varol, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda yerde kalırken, top auta gitti. Bu pozisyonda Samsunsporlu futbolcular, Güven Varol'un kendisini kasıtlı olarak yere bıraktığını savunarak, hakem Fırat Aydınus'un oyuncuya sarı kart çıkarmamasına tepki gösterdi.

20. dakikada Samsunspor savunmasının uzaklaştırmaya çalıştığı top, ceza sahası önünde Berkan Afşarlı'nın önünde kalırken, bu oyuncunun gelişine sert şutunda meşin yuvarlak yandan az farkla auta çıktı.

21. dakikada sağdan Ali Tandoğan'ın ortaladığı topa, Samsunspor ceza sahası içinde penaltı noktasına yakın bir pozisyonda Ben Yahia'nın yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak kalecide kaldı.

24. dakikada Samsunspor ceza sahasının hemen önünde kazanılan serbest vuruşu Mersin İdmanyurdu'nda Ali Tandoğan kullandı. Bu oyuncunun güzel vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten dönerken, pozisyonun devamında Berkan Afşarlı'nın şutunda ise top yandan az farkla auta çıktı.

28. dakikada gelişen Samsunspor atağında, sağdan Taha Yalçıner'in ortaladığı topu kale önünde Mersin İdmanyurdu savunması uzaklaştırmaya çalışırken, geriden gelen Umar'ın şutunda kaleci Ahmet Şahin yatarak meşin yuvarlağın sahibi oldu.

36. dakikada soldan Nurullah Kaya'nın yaptığı ortada, Samsunspor ceza sahası içinde arka direkte oldukça müsait durumda bulunan Güven Varol'un kafa vuruşu kötü olunca, top yandan az farkla auta gitti.

42. dakikada Mersin İdmanyurdu öne geçti. Soldan Nurullah Kaya'nın yaptığı ortada, Samsunspor savunmasının arkasında topu kontrol eden Güven Varol, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0

Kalan sürede sonuç değişmedi ve karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 Mersin İdmanyurdu'nun üstünlüğünde tamamlandı.