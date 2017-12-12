Mersin şehidini gözyaşlarıyla uğurladı

İbrahim MAŞE/MERSİN, (DHA)- ŞIRNAK\'ın Küpeli Dağı Ziyarettepe bölgesindeki operasyon sırasında, PKK\'lı teröristlerin önceden tuzakladığı el yapımı patlayıcıyı infilak ettirmesiyle şehit olan Sözleşmeli Piyade Er Hacı Mustafa Can\'ın cenazesi, memleketi Mersin\'in Gülnar ilçesinde düzenlenen törenin ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Şırnak\'tan havayolu ile getirilen şehit askerin cenazesi, ilk olarak Gülnar ilçesine bağlı İshaklar Mahallesi\'ndeki baba evine götürüldü. Helallik alınmasının ardından Merkez Ulu Camii önünde tören düzenlendi. Buradaki törene Vali Ali İhsan Su, İskenderun 39\'uncu Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Tevfik Erkan Olgay, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Önder Gürbüz, Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, Gülnar Belediye Başkanı Ahmet Günel, askerler, şehidin ailesi, yakınları ile binlerce kişi katıldı.

\'Şehitler ölmez, vatan bölünmez, \'Kahrolsun PKK\' sloganlarının atılarak, sık sık tekbir getirilen törende şehit Can\'ın babası Mustafa ve anne Eşe Can, yakınlarının desteği ile ayakta durabildi. Şehit askerin ablası ve kardeşi de tören boyunca gözyaşı döktü.

Mersin Müftüsü Dursun Ali Coşkun\'un kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, cenaze aracına konuldu. Şehit asker Hacı Mustafa Can\'ın cenazesi, İshaklar Mahalle Mezarlığı\'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.



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