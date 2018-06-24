T24 LogoT24 Logo
Gündem

Mersin sahilleri çocuklara kaldı

Ali Rıza EREN/ERDEMLİ (Mersin), (DHA)- DOĞA Akdeniz'in en kalabalık sahili olan Mersin'in Erdemli ilçesine bağlı Kızkalesi, seçim nedeniyle öğlen saatlerine kadar boş kaldı

24 Haziran 2018 17:27

Ali Rıza EREN/ERDEMLİ (Mersin), (DHA)- DOĞA Akdeniz\'in en kalabalık sahili olan Mersin\'in Erdemli ilçesine bağlı Kızkalesi, seçim nedeniyle öğlen saatlerine kadar boş kaldı.
Eşsiz kumsalıyla başta Mersin ve Adana olmak üzere Gaziantep ile Şanlıurfa\'dan yerli turistleri ağırlayan Kızkalesi sahilinde Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri nedeniyle önceki haftalardaki doluluk yerini sakinliğe bıraktı. Öğlen saatlerine kadar Kızkalesi halkı ve bölge esnafının az sayıda çocukları denize girdi. Öğleden sonra ise oy kullananların gelmeye başlamasıyla sayı artmaya başladı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ali Rıza ERENERDEMLİ Mersin DHA DOĞA AkdenizMersin ErdemliKızkalesiEşsizMersinAdanaGaziantepCumhurbaşkanlığıFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24