T24 LogoT24 Logo
Gündem

Mersin merkezli operasyonda 3 milyon 670 bin captagon hap ele geçirildi

MERSİN, (DHA)- MERSİN merkezli 7 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 milyon 670 bin captagon hap ele geçirildi

26 Aralık 2018 18:38

MERSİN, (DHA)- MERSİN merkezli 7 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 milyon 670 bin captagon hap ele geçirildi. Operasyonda 11 kişi gözaltına alınırken, 9 kişinin arandığı bildirildi.
Mersin İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şüpheliler ve bu kişilerle bağlantılı olduğu değerlendirilen kişilere yönelik operasyon düzenledi. Mersin merkezli, Adıyaman, Antalya’nın Alanya ilçesi, Ankara, Hatay, İstanbul ve Adana\'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 11 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 3 milyon 670 bin captagon hap ve 250 gram esrar ele geçirildi.
Soruşturma kapsamında 9 kişinin de arandığı bildirildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

MERSİN DHA MERSİNOperasyondaMersinEmniyet MüdürlüğüAdıyaman Antalyanın AlanyaAnkara HatayAdanaSoruşturma
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24