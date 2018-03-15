T24 LogoT24 Logo
Gündem

Mersin merkezli 13 ilde ByLock operasyonu: 12 gözaltı

MERSİN, (DHA)- MERSİN merkezli 13 ilde düzenlenen operasyonda 'ByLock' kullanıcısı olduğu belirlenen 12 kişi gözaltına alındı

15 Mart 2018 14:48

MERSİN, (DHA)- MERSİN merkezli 13 ilde düzenlenen operasyonda \'ByLock\' kullanıcısı olduğu belirlenen 12 kişi gözaltına alındı.
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında polis ekipleri, hakkında yakalama kararı çıkarılan kişilere yönelik operasyon düzenledi. Mersin, Çanakkale, Ağrı, Sakarya, İzmir, Hatay, Konya, Kahramanmaraş, Adana, Bursa, Diyarbakır, Antalya ve Aydın\'da eş zamanlı yapılan baskınlarda, 12 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde arama yapıldı. 
Şüpheliler emniyete götürülürken, soruşturma kapsamında 11 kişinin yakalanması için çalışmaların ise sürdüğü bildirildi. 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

MERSİN DHA MERSİNMersin Cumhuriyet BaşsavcılığıFETÖPDYAğrı SakaryaHatay Konya Kahramanmaraş Adana Bursa Diyarbakır AntalyaAydın

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24