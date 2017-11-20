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Mersin Limanı’nda 47 silah ele geçirildi

MERSİN, (DHA)-MERSİN’e, ABD’den gelen bir gemiden indirilen konteynerde yapılan aramada 2 lüks otomobilin gizli bölmelerinde aralarında 'Hayalet silah' olarak bilinen Glock marka tabancalarında olduğu 47 adet silah ele geçirildi

20 Kasım 2017 17:36

MERSİN, (DHA)-MERSİN’e, ABD’den gelen bir gemiden indirilen konteynerde yapılan aramada 2 lüks otomobilin gizli bölmelerinde aralarında \'Hayalet silah\' olarak bilinen Glock marka tabancalarında olduğu 47 adet silah ele geçirildi.
Mersin Limanı’na ABD’den gelen \'SATIE\' isimli gemiden indirilen konteyner Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personelince yapılan risk değerlendirmesi sonucunda X-Ray taramasına sevk edildi. Kullanılmış 2 otomobilin bulunduğu beyan edilen konteynerde yapılan tarama sonucunda araçlarda şüpheli yoğunluk tespit edildi. Konteyner kapakları açıldığında içinde, lüks 2 otomobil olduğu görüldü. Konteynerden indirilen otomobiller detaylı olarak aranmak üzere arama hangarına alındı. Arama hangarına getirilen patlayıcı-silah-mühimmat köpeği ‘Sebi’ araçlarda,  X-Ray de belirlenen şüpheli noktalara aşırı tepki verdi. Bunu üzerine aracın kapı ve bagaj döşemeleri söküldüğünde ve araçların boşluklarına gizlenmiş vaziyette aralarında ‘hayalet silah’ olarak da bilinen Glock marka tabancalarında olduğu çeşitli markalarda 6’sı uzun namlulu 41’i tabanca olmak üzere 47 silah ele geçirildi. 4 kişi gözaltına alındı. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda soruşturma sürüyor.

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