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Mersin itfaiyesinden 'yastık operasyonu'

MERSİN, (DHA)- MERSİN'de 15 metre yüksekliğindeki ağaçta takılı kalan yastık, bulunduğu yerden Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye ekibi tarafından alındı

23 Kasım 2017 18:32

MERSİN, (DHA)- MERSİN\'de 15 metre yüksekliğindeki ağaçta takılı kalan yastık, bulunduğu yerden Büyükşehir Belediyesi\'ne ait itfaiye ekibi tarafından alındı.
Merkez Toroslar İlçesi\'ne bağlı Akkent Mahallesi Hisar Sitesi\'nde oturan Latife Kurt, itfaiyeyi ekipleri arayarak balkona astığı ve koltuk takımlarına ait olduğunu ifade ettiği yastığın rüzgarın etkisiyle site içerisinde bulunan 15 metre yüksekliğinde ağacın üzerine düştüğünü söyledi. Kendi imkanlarıyla yastığı bulunduğu yerden alamadığını belirten Kurt, yardım istedi.
Dün akşam saatlerinde olay yerine giden itfaiye ekipleri, site içerine park eden araçlardan dolayı merdivenli araçla içeriye giremedi.
Bugün sabah saatlerinde adrese yeniden giden ekipler, ağaç üzerinde kalan yastığı bulunduğu yerden alarak sahibine teslim etti.

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