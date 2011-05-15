-MERSİN İDMANYURDU'NDA ŞAMPİYONLUK SEVİNCİ MERSİN (A.A) - 15.05.2011 - Geçen hafta Spor Toto Süper Lige çıkmayı garantileyen Mersin İdmanyurdu'nda, Samsunspor'un Çaykur Rizespor'a 2-1 mağlup olmasıyla yakaladığı ikili averaj sayesinde birinci sıraya yükselerek şampiyon olması kentte sevinç yarattı. Devlet Bakanı Zafer Çağlayan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mersin İdmanyurdu'nu Bank Asya 1. Liginde şampiyon olarak Süper Lige çıkmasını tebrik etti. Elde edilen zaferin, futbolcusundan masörüne, antrenöründen teknik heyete, yönetiminden 12. adam olan seyircisine kadar herkesin birlik ve beraberlik içerisinde hareket edilmesinin sonucu olduğunu ifade eden Çağlayan, ''Bu, alın terinin, emeğin ve çalışmanın karşılığıdır. Şampiyonluk Mersin'e yakıştı. İnanıyorum ki, Mersin İdmanyurdu, Süper Lig'de de önemli başarılara imza atacaktır. Başarının tüm Mersin'e hayırlı olmasını temenni ederim'' diye konuştu. Kulüp Başkanı Ali Kahramanlı da Mersin İdmanyurdu'nda göreve geldiklerinde kulübün Bank Asya 1. Lig'e çıkabilmeyi bile hayal edemez durumda olduğunu hatırlattı. Ancak yapılan çalışmalar sayesinde öncelikle Bank Asya 1. Ligi'ne yükseldiklerini anımsatan Kahramanlı, ''Göreve talip olurken, sadece başkan olmak istemediğimi, göreve gelmem halinde kulübe ve kente bir şeyler kazandırabilmek için çalışacağımı söylemiştim. Bugün 2-3 yıl önce verdiğim sözü sonuna kadar tutabildiğim için çok mutluyum'' dedi. Sezon başında Süper lig hayalleriyle yola çıktıklarını, geçen hafta ise 28 yıllık Süper Lig özlemini dindirme garantisi aldıklarını bildiren Kahramanlı, şunları kaydetti: ''Allah'ın büyük bir lütfünü yaşıyoruz. Mersin'de yıllar sonra büyük bir şans yarattık. Bence bu tarihi bir rekor ve fırsat. Burada emeği geçen başta futbolcularımıza ve hocamıza çok teşekkür ederim. Kupayı tüm Mersinlilere hediye ediyoruz.'' Taraftarın ilk günkü gibi bugün de heyecanlı olduğunu anlatan Kahramanlı, bundan sonraki süreçte Spor Toto Süper Lig'de de iddialı bir konuma gelmek istediklerini sözlerine ekledi.