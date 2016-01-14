Mersin İdmanyurdu'na teknik direktör olan Nurullah Sağlam iki günde istifa etti!

Teknik direktör Hakan Kutlu'nun bir gün çalışıp istifa ettiği Mersin İdmanyurdu'na teknik direktör olan Nurullah Sağlam iki gün sonra istifa etti. Sezona, Mesut Bakkal ile başlayan, daha sonra ise Bülent Korkmaz ve Hakan Kutlu'nun sorunlar yaşayarak kulüpten ayrılmalarıyla devam eden Mersin İdmanyurdu'nun teknik direktör sorunu, önceki gün Nurullah Sağlam'ın göreve getirilmesiyle çözülmüştü.



DHA'nın haberine göre Spor Toto Süper Lig takımlarından Mersin İdmanyurdu'nda iki gün önce göreve başlayan teknik direktör Nurullah Sağlam görevinden ayrıldı. Gelişmeden haberi olduktan sonra yönetimi acil olağanüstü toplantıya çağıran Mersin İdmanyurdu Kulüp Başkanı Hüseyin Çalışkan, "Tesislerden ayrılmış, kendisine ulaşamıyorum" dedi.

Başkan Çalışkan, Ziraat Türkiye Kupası'nda Bucaspor ile yapılan ve 2-1 kaybedilen maçtan sonra Nurullah hoca ile kısa bir durum değerlendirmesi yaptıklarını belirterek, "Bana 'Bu takımda kondisyon yok. Doğru düzgün antrenman yapılmamış. Kimin elinden tutsam dökülüyor' dedi. Ben de, 'Haklısın, ben de yeni geldim. Kondisyondan anlamam, ben bu oyuncuların parasını ödemekle mükellefim' dedim. Görevi bırakacağı ile ilgili bir şey söylemedi. Ancak, sosyal medyada istifa ettiğini öğrendim. Apar, topar tesislere geldim. Valizini toplayıp çıkmış, telefonuna ulaşamıyoruz" diye konuştu.

"Bu yükün altına girmek istemiyorum"

Sosyal paylaşım sitesi Twitter'da açıklama yapan Sağlam şunları:



"Mevcut şartlarla başarabileceğime inanmadığım için göreve başlamama kararı aldım. Başta başkan olmak üzere tüm camiadan özür diliyorum. Yönetim kurulu ve Mersin İdmanyurdu takımına ve camiasına yürekten başarılar diliyorum."

Transfer tahtası kapalı

Ligde başarısız bir sezon geçiren Mersin İdmanyurdu'nda bir süre teknik direktör olarak görev yaptıktan sonra gönderilen Giray Bulak'ın 2013'te 250 bin TL olan asıl alacağının faizlerle 1 milyon 259 TL'ye ulaştı. Ayrıca eski futbolculardan Joseph Boum'un, 2013'te 138 bin euro olan alacağı ise, 725 bin Euro'ya çıktı. Bulak ve Boum'un alacaklarının ödenmesi için başlattıkları kanuni takibat kulübü 'lisansa engel borç' konumuna getirdi. Ayrıca, SGK'na 332 bin cari borç ve 1 milyon 680 bine liraya ulaşan vergi borcu da 'Lisansa engel borçlar' arasında yer alıyor.

