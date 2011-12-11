-Mersin İdmanyurdu: 1 - Samsunspor: 0 (Maç sonucu) MERSİN (A.A) - 11.12.2011 - Spor Toto Süper Lig'de Mersin İdmanyurdu, Samsunspor'u 1-0 yendi. 49. dakikada İlhan'ın sağ kanattan yaptığı ortayı penaltı noktası üzerinde durdurmadan vuran Moritz'in şutunu kaleci Mahmut kornere çeldi. 54. dakika İlhan'ın ortasına yükselen Nobre'nin kafa vuruşunda top az farkla auta gitti. 77. dakikada Zenke'nin pasında topla buluşan Murat'ın sert şutunu kaleci Sehiç ayağı ile önledi. 85. dakika rakip ceza alanı içerisinde yaşanan karambol sonrası Moritz'in kısa pası ile buluşan Beto, topu kaleci Mahmut'un bacaklarının arasından filelere gönderdi: 1-0. Stat: Tevfik Sırrı Gür Hakemler: Tolga Özkalfa xxx, Adil Sinem xxx, Serkan Akarca xxx Mersin İdmanyurdu: Sehiç xxx, Çağdaş xx, Nduka xx (Dk. 90+1 Kamanan x), Zurita xx, Moritz xx, Nobre xxx, Ben Yahia xx, Nurullah xx, Erhan xx, Hakan xx (Dk. 73. Beto xx), İlhan xx (Dk. 73 İbrahim x) Samsunspor: Mahmut xxx, Bahia xx, Fink xx, Ekigho xx (Dk. 68 Zenke xx), Kemal xx, Ergün xx (Dk. 87 Bülent x), Bance xx, Murat xx, Adem x (Dk. 87. Anıl x), Akaki xx, Hakan xx Gol: Dk. 85 Beto (Mersin İdmanyurdu) Sarı kartlar: Dk. 64 Nobre, Dk. 65 Nurullah (Mersin İdmanyurdu), Dk. 89 Murat, Dk. 90+1 Bahia (Samsunspor) Kırmızı kart: Dk. 90 Nobre (Mersin İdmanyurdu)