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Spor

Mersin İdmanyurdu teknik direktörü Mesut Bakkal canlı yayında istifasını açıkladı

Bakkal, M.İ.Y.'in Osmanlıspor'dan 4 gol yiyerek mağlup olduğu maç sonrasında görevi bıraktı

19 Eylül 2015 01:48

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Mersin İdmanyurdu'nun teknik direktörü Mesut Bakkal, görevi bıraktığını açıkladı. Osmanlıspor'a mağlup oldukları maç sırasında kendisine küfür edildiğini belirten Bakkal, "İstifa diye bağırabilirsiniz ama kimsenin kimseye küfür etmeye hakkı yok. Bu, bence edepsizlik. Bana kim ne diyorsa onlara söylüyorum aynısını... Bu kadar edepsizliğin, tepkinin olduğu bir yerde kalmamın anlamı yok. Ben bıraktım" dedi.

Ligde geçen hafta Galatasaray ile deplasmanda 1-1 berabere kalarak büyük sükse yapan Mersin İdmanyurdu, sahasında karşılaştığı Osmanlıspor'a 4-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın 70. dakikasından itibaren Mersin İdmanyurdu taraftarlarının protestolarına hedef olan Teknik direktör Mesut Bakkal, maçtan sonra canlı yayında istifa ettiğini açıkladı. Maç sırasında kendisine küfür edildiğini belirterek bazı taraftarlara sitem eden Bakkal, şunları söyledi:

"İstifa diye bağırabilirsiniz ama kimsenin kimseye küfür etmeye hakkı yok. Bu, bence edepsizlik. Bana kim ne diyorsa onlara söylüyorum aynısını... Bu kadar edepsizliğin, tepkinin olduğu bir yerde kalmamın anlamı yok. Ben bıraktım.

Çok şanssız maçlar oynadık. 5 haftadır kötü giden, oynadığımız futbolun hakkını alamadığımız bir periyot var. Mersin İdmanyurdu iyi bir takım. Bırakmam gerekiyor. Çocukların toparlanacağına inanıyorum."

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