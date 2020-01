Mersin İdmanyurdu-Sivas Belediyespor: 0-1

Mustafa İNSAN/MERSİN, (DHA)

STAT: Mersin Stadyumu

HAKEMLER: Mustafa Aydın (xx), Yunus Taşkın (xx), Mustafa Cüneyd Çalışkan (xx)

MERSİN İDMANYURDU: Hasan Daş (xx)- Kudbettin (xx), Emrah (xx), Mahmut Metin (xx), Mert (xx), Batuhan (x) (Bekir Can Dk. 62 x), Emre Güney (xx), Nurullah (x), Emre Can (xx) (Oğulcan Dk. 87), Utku (x) (Emir Kaan Dk. 85 x), Gökhan (xx)

SİVAS BELEDİYESPOR: Serkan (xx)- Uğur (xx), Feyyaz (xxx), Sinan (xx) (Eren Dk. 62 xx), Ozan (xx) (Samet Dk. 83 x), Ahmet Arı (xx) (Hakan Dk. 74 xx), Hüseyin (xx), Tunay (xx), Ali Aydın (xx), Seyid (xx), Niyazi (xxx)

GOLLER: Eren (Dk. 78) (Sivas Belediyespor)

SARI KART: Gökhan, Mahmut Metin, Bekir Can (Mersin İdmanyurdu), Ozan, Ali Aydın, Hakan (Sivas Belediyespor)

TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup 8\'inci hafta karşılaşmasında Mersin İdmanyurdu, sahasında konuk ettiği Sivas Belediyespor\'a 1-0 mağlup oldu.

