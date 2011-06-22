T24 LogoT24 Logo
Spor

MERSİN İDMANYURDU NOBRE'DEN VAZGEÇTİ MERSİN (A.A)

22 Haziran 2011 17:08

-MERSİN İDMANYURDU NOBRE'DEN VAZGEÇTİ MERSİN (A.A) - 22.06.2011 - Spor Toto Süper Lig'e yükselen Mersin İdmanyurdu prensipte anlaştığı Beşiktaş'lı Mert Nobre ile yollarını ayırdı. Kulüp Başkanı Ali Kahramanlı, güçlü bir kadro kurabilmek adına başlattıkları transfer çalışmalarının tüm hızıyla sürdüğünü söyledi. Çalışmalar kapsamında Beşiktaş'ta forma giyen Nobre ile geçtiğimiz haftalarda prensipte anlaştıklarını hatırlatan Kahramanlı, şöyle konuştu: ''Nobre bize 'Beşiktaş ile sorunlarım yok' demişti. Ama gelinen süreçte daha fazla beklemek istemediğimiz için anlaşmayı feshettik. Çünkü bu ayın 25'inde kamp dönemimiz başlıyor. Bu yüzden önceki gün telefonla görüştüğümüz Nobre'ye, 'Artık Mersin'e gel ve sözleşmeyi imzalayalım' dedim. O da kulübüyle olan anlaşmazlıklarından bahsetti ve birkaç gün süre istedi. Bizim ise artık beklemeye tahammülümüz olmadığı için yönetim olarak yollarımızı ayırma kararı aldık. Nobre'ye spor hayatında başarılar dileriz.'' Kahramanlı, transfer çalışmaları kapsamında bazı isimlerle de görüştüklerine işaret ederek, birkaç gün içerisinde çalışmaların sona ereceğini kaydetti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hande Yener ve Demet Akalın'ı kabul etti...

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24