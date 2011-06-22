-MERSİN İDMANYURDU NOBRE'DEN VAZGEÇTİ MERSİN (A.A) - 22.06.2011 - Spor Toto Süper Lig'e yükselen Mersin İdmanyurdu prensipte anlaştığı Beşiktaş'lı Mert Nobre ile yollarını ayırdı. Kulüp Başkanı Ali Kahramanlı, güçlü bir kadro kurabilmek adına başlattıkları transfer çalışmalarının tüm hızıyla sürdüğünü söyledi. Çalışmalar kapsamında Beşiktaş'ta forma giyen Nobre ile geçtiğimiz haftalarda prensipte anlaştıklarını hatırlatan Kahramanlı, şöyle konuştu: ''Nobre bize 'Beşiktaş ile sorunlarım yok' demişti. Ama gelinen süreçte daha fazla beklemek istemediğimiz için anlaşmayı feshettik. Çünkü bu ayın 25'inde kamp dönemimiz başlıyor. Bu yüzden önceki gün telefonla görüştüğümüz Nobre'ye, 'Artık Mersin'e gel ve sözleşmeyi imzalayalım' dedim. O da kulübüyle olan anlaşmazlıklarından bahsetti ve birkaç gün süre istedi. Bizim ise artık beklemeye tahammülümüz olmadığı için yönetim olarak yollarımızı ayırma kararı aldık. Nobre'ye spor hayatında başarılar dileriz.'' Kahramanlı, transfer çalışmaları kapsamında bazı isimlerle de görüştüklerine işaret ederek, birkaç gün içerisinde çalışmaların sona ereceğini kaydetti.