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Spor

Mersin İdmanyurdu, Memduh Özbalta ile sözleşme imzaladı

Mersin İdmanyurdu, teknik direktör Memduh Özbalta ile resmi sözleşme imzaladı

23 Kasım 2017 22:19

Mersin İdmanyurdu, teknik direktör Memduh Özbalta ile resmi sözleşme imzaladı.
Macit Özcan Spor Kompleksi\'nde düzenlenen imza törenine başkan Hamit İzol yoğun programı nedeniyle katılamazken, diğer yöneticiler hazır bulundu.
Yönetimlerinin teknik kadro konusunda değişim kararı aldıklarını ifade eden başkan yardımcısı Hasan Hüseyin İpek,\"Takımın başına kentimizin yetiştirdiği önemli spor adamlarından biri olan Memduh Özbalta hocamızı getirdik. Bu değişimin takımımıza pozitif bir katkı sunması en büyük dileğimizdir. Camiamıza hayırlı uğurlu olsun\'\' dedi.
Futbol şube sorumlusu Celal Ata ise \"Kulübümüzün bulunduğu şartlardan dolayı topyekün bir mücadele içerisinde olmamız gerekiyor. Biz Sedat Hazımoğlu ve ekibine bu zor dönemde kulübe yaptığı katkılardan dolayı teşekkür ediyoruz. Kendileri bu kulübün ayrılmaz bir parçasıdır ve bu böyle devam edecektir. Yeni teknik heyetimizin kulübümüze hayırlı uğurlu olmasını diliyorum\'\' diye konuştu.
Kırmızı-lacivertli ekibe yeniden dönen tecrübeli teknik adam Memduh Özbalta, göreve gelirken hiçbir maddi kaygı gütmediklerine vurgu yaparak, şunları kaydetti:
\"Mersin İdmanyurdu bizim ocağımız. Görev verildiği takdirde en iyisini ortaya koymak ve en iyi sonucu almak için mücadelemiz sürecekltir. Bizi bu önemli göreve layık görenleri utandırmayacağız. Kulübümüzü geldiği noktadan uzaklaştırmak ve ligde başarı çıtamızı yükseltmek için ekibim ile birlikte ne gerekiyorsa yapacağız.\'\'
Konuşmaların ardından Memduh Özbalta kendisini kırmızı-lacivertli renklere bağlayan resmi sözleşmeye imza attı.

FOTOĞRAFLI

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Mersin İdmanyurdu  başkan yardımcısı Hasan Hüseyin İpek\'in  konuşması
-Asbaşkan Celal Ata\'nın konuşması
-Teknik direktör Memduh Özbalta\'nın konuşması
-İmzadan detaylar
-Genel detaylar

Haber - Kamera: Mustafa İNSAN / MERSİN, (DHA)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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