Mersin İdmanyurdu Kulüp Başkanı Mahmut Karak: İstemediğimiz bir sonuç aldık

Mustafa İNSAN/ MERSİN (DHA)- MERSİN İdmanyurdu Kulüp Başkanı Mahmut Karak ve teknik direktör Koray Palaz, takımın son durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Külüp binasında yapılan basın toplantısında Başkan Karak, ilk hafta istemedikleri bir sonuç aldıklarını dile getirdi. Karak, oyuncuları Gökhan ve Tolga Şahin’i göndermek istemediğini ancak iki oyuncununda takımda kalmaya niyetlerinin olmadığını ve takımdan ayrılmak istediklerini söyledi.

2 milyona yakın nüfusa sahip Mersin’de Amed Sportif takımının maçta daha fazla taraftarı olduğuna dikkat çeken Karak, “Birileri başkan gitsin der birileri hoca gitsin der. Gerçekten bu şehirde başkanlık yapmakta çok zor. Ancak zor benim işim, ben bu zorluğun karşısında duracağım. Kalben, beyinen, bedenen çok güçlüyüm. Hiçbir kimse 7-0’dan sonra veya diğer alacağımız sonuçtan sonra istifa beklemesin. Ben başarıya odaklı bir kulüp başkanıyım. Başarısız, birilerine el açıp da dilenen bir kulüp başkanı değilim. Ben 92 yıllık bir çınarın kulüp başkanıyım ve onun ismini bile bile, onun anlamını bilerek görevde bulunan biriyim. Ona göre dik duruşumu sergiliyorum. Bize bırakıp gitmek, ayakkabı değiştirir gibi kulüp başkanlığı değiştirmek yakışmaz. Ben hep buradayım. Taşın altına her zaman gövdemi koyacağım\" ifadelerini kullandı.

Teknik direktör Koray Palaz ise sezonun herkese hayırlı geçmesini dileyerek, \"Her ne kadar skor anlamında hayırlı bir başlangıç gibi gözükmese de bizler buraya gelirken, Mersin İdmanyurdu’nun marka değerinin ne kadar önemli olduğunu, kulübün 92 yıllık bir çınar olduğunu ve burayı en iyi şekilde temsil etmek için elimizden gelen bütün mücadeleyi vereceğimizi söylemiştik. Bu uğurda herhangi birşey değişmemiştir. Biz bu mücadeleyi elimizden geldiği kadar vermeye çalışacağız. Tabiki şunun farkındayım. Geldiğimiz günden beri yalnız bırakılan bir takım var. Bütün kamuoyu bunu iyi algılamalı. Bu kadar büyük bir şehirde bu takım böyle yalnız bırakılmamalı diye düşünüyorum” diye konuştu.

Sezonun ilk maçı olan Amed Sportif maçının ilk 30 dakikasının kendileri açısından iyi geçtiğini vurgulayan Palaz, \"Özellikle rakibin etkili silahlarından kaptanlarının 22\'inci dakikada sarı kart görmesi onu biraz durdurdu. 30. dakikaya kadar bir pozisyonu olmayan, herhangi bir duran topu olmayan bir Amed Sportif\'in takım kaptanına o dakikalarda bir taraftar sahaya girerek, saldırıda bulundu. Tabi bundan sonra adeta resim değişmeye başladı. Olayların ardından oyuncunun kullandığı top kornere gitti ve o kornerde gol oldu. Daha sonra ilk yarının sonuna doğru 2-0 oldu. İkinci yarıda ise futbolcu kardeşlerimiz oyundan koptular, çok bireysel hatalar yaptık. Bu bireysel hataların bedeli de skor olarak ağır oldu. Herkese söz veriyorum. Bir daha böyle bir skor, benim bulunduğum Mersin İdmanyurdu’nda olmayacak\" dedi.

Takımın iyi bir iskeletini oluşturmaya çalıştıklarının altını çizen Palaz, \"Aynı anda mücadele edip, yarışmanın içerisinde bulunup, takımı üstlere taşımak istiyoruz. Aslında biz burada Mersin İdmanyurdu camiasının gelecek yıllarının temellerini atıyoruz. Bunu ilerleyen günlerde çok daha net bir şeklide göreceksiniz. Bu kulübe değer katacak futbolcuları yetiştiriyoruz. Bu takım her yarışmanın içerisinde bulunup hem oyuncu yetiştirecek. Bu oyuncular ilerleyen yıllarda da sadece Mersin’e değil Türk futboluna hizmet edecek. Dolayısıyla biz burada sadece bugünü değil yarınları da inşa ediyoruz. Bir günde sonuç beklemek çok yanlış. Bu takım ligden düşmeyecek, ligde kalacak. Ancak bizim hedefimiz bu takımı ligde tutmak değil. Daha farklı hedeflere gitmek. Bunu yapmak için biraz zamana ihtiyacımız var\" diyerek sözlerini tamamladı.

FOTOĞRAFLI