T24 LogoT24 Logo
Spor

Mersin İdmanyurdu-Kocaeli Birlikspor: 0-2

İbrahim MAŞE/MERSİN, (DHA) STAT: Mersin Stadyumu HAKEMLER: Alkım Aksoy (xx), Ejder Yapıcı (xx), Mert Türk  (xx) MERSİN İDMANYURDU: Hasan Daş (x)- Mert Arabacı (x), Mesut Ağgül (x), Gökhan Akkan (x), Emre Güney Aras (x), Kudbettin Tekin (x), Emrah Özyaylaz

26 Kasım 2017 19:29

İbrahim MAŞE/MERSİN, (DHA)
STAT: Mersin Stadyumu
HAKEMLER: Alkım Aksoy (xx), Ejder Yapıcı (xx), Mert Türk  (xx)
MERSİN İDMANYURDU: Hasan Daş (x)- Mert Arabacı (x), Mesut Ağgül (x), Gökhan Akkan (x), Emre Güney Aras (x), Kudbettin Tekin (x), Emrah Özyaylaz (x) (Dk. 67 Emir Kaan), Mahmut Metin (x), Nurullah Kaya (xx) (Dk. 85 Bekircan Sönmez), Emre Can Dönmez (x), Yiğit Can Ayaz (x) (Dk 60 Oğuz Can Yorulmuş)
KOCAELİ BİRLİKSPOR: Onur Behiç (x)- Emirhan Subaş (x), Muhammet Özkal (x), Raif Uzuner (x), Melih İnan (x), Semih Üstün (x), Berat Aydın (x), Kemal Kazan (x), Emrecan Yıldızhan (x) (Dk. 36 Berat Demir), Batuhan Boyoğlu (x) (Dk.70 Yahya Kemal), Mehmet Mustafa (x) (Dk.80 Atakan Narin)
GOLLER: Dk. Emrecan, Dk.71 Melih (Kocaeli Birlikspor)
KIRMIZI KART: Emre Güney Aras (Dk. 90+5 Mersin İdmanyurdu)
SARI KARTLAR: Emrah Özyaylas, Küdbettin Tetik Oğrak (Mersin İdmanyurdu), Berat Aydın, Berat Demir (Kocaeli Birlikspor)
TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup 14\'üncü hafta mücadelesinde, Mersin İdmanyurdu sahasında ağırladığı Kocaeli Birlikspor\'a 2-0 yenildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

MAŞEMERSİN DHA STAT Mersin Stadyumu HAKEMLER Alkım AksoyYapıcıMert TürkHasan DaşMert ArabacıMesut AğgülGökhan AkkanEmre Güney ArasKudbettin TekinEmrahDkEmir Kaan Mahmut MetinNurullah KayaBekircan Sönmez Emre Can

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

AKP'li Kurtulmuş bakanların resmî deprem toplantısında konuştu, Elazığ Valisi'nin sandalyesi...

Bakan Soylu HDP yardımını neden geri çevirdiklerini açıkladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24