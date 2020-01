Mersin İdmanyurdu-Kocaeli Birlikspor: 0-2

İbrahim MAŞE/MERSİN, (DHA)

STAT: Mersin Stadyumu

HAKEMLER: Alkım Aksoy (xx), Ejder Yapıcı (xx), Mert Türk (xx)

MERSİN İDMANYURDU: Hasan Daş (x)- Mert Arabacı (x), Mesut Ağgül (x), Gökhan Akkan (x), Emre Güney Aras (x), Kudbettin Tekin (x), Emrah Özyaylaz (x) (Dk. 67 Emir Kaan), Mahmut Metin (x), Nurullah Kaya (xx) (Dk. 85 Bekircan Sönmez), Emre Can Dönmez (x), Yiğit Can Ayaz (x) (Dk 60 Oğuz Can Yorulmuş)

KOCAELİ BİRLİKSPOR: Onur Behiç (x)- Emirhan Subaş (x), Muhammet Özkal (x), Raif Uzuner (x), Melih İnan (x), Semih Üstün (x), Berat Aydın (x), Kemal Kazan (x), Emrecan Yıldızhan (x) (Dk. 36 Berat Demir), Batuhan Boyoğlu (x) (Dk.70 Yahya Kemal), Mehmet Mustafa (x) (Dk.80 Atakan Narin)

GOLLER: Dk. Emrecan, Dk.71 Melih (Kocaeli Birlikspor)

KIRMIZI KART: Emre Güney Aras (Dk. 90+5 Mersin İdmanyurdu)

SARI KARTLAR: Emrah Özyaylas, Küdbettin Tetik Oğrak (Mersin İdmanyurdu), Berat Aydın, Berat Demir (Kocaeli Birlikspor)

TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup 14\'üncü hafta mücadelesinde, Mersin İdmanyurdu sahasında ağırladığı Kocaeli Birlikspor\'a 2-0 yenildi.

