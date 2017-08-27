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Mersin İdmanyurdu- Amed Sportif maçında Deniz Naki'ye yumruklu saldırı

Mustafa İNSAN/MERSİN, (DHA) - TFF 2

27 Ağustos 2017 00:55

Mustafa İNSAN/MERSİN, (DHA) - TFF 2. lig kırmızı grupta oynanan Mersin İdmanyurdu- Amed Sportif karşılaşmasında sahaya giren bir taraftar, serbest vuruş hazırlığı yapan konuk takım futbolcusu Deniz Naki\'ye saldırdı. Naki\'nin üzerine atlayıp yumruk atan Mersin taraftarı gözaltına alındı.
Mersin İdmanyurdu ile Amed Sportif, bugün saat 20.00\'de Mersin Stadyumu\'nda karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın 26\'ıncı dakikasında konuk takım, ceza sahasına yakın bir noktadan serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Deniz Naki, bu sırada sahaya giren bir Mersin İdmanyurdu taraftarının saldırısına uğradı. Naki\'nin üzerine atlayıp yumruk attığı taraftara, önce sahadaki futbolcular, ardından özel güvenlik görevlileri müdahale etti. Özel güvenlik tarafından etkisiz hale getirilen taraftar, polise teslim edildi. Deniz Naki yara almazken, 5 dakikalık aranın ardından maç kaldığı yerden devam etti.
Bu arada, İl Spor Güvenlik Kurulu\'nca bir hafta önce Amed Sportif taraftarının maça alınmaması kararı alınmıştı.
Ancak yaklaşık 150 kişilik Amed Sportif taraftarı, bilet alıp Mersin taraftarlarının yan tarafındaki tribünde yerini aldı. Amed Sportif taraftarları tazahürat yapınca statta görevli çevik kuvvet polisleri tarafından dışarı çıkarıldı.

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