-Mersin İdmanyurdu: 2 - Gençlerbirliği: 0 (İlk Yarı) MERSİN (A.A) - 31.10.2011 - Spor Toto Süper Lig'de Mersin İdmanyurdu, Gençlerbirliği önünde karşılaşmanın ilk yarısını 2-0 önde tamamladı. 5. dakikada Erhan'ın sağ kanattan ceza alanı içerisine yaptığı ortada, Gençlerbirliği savunmasının bir türlü uzaklaştıramadığı topa, penaltı noktası üzerinden sert vuran Erman takımını 1-0 öne geçirdi. 21. dakikada Mersin İdmanyurdu oyuncusu Ben Yahia'nın kullandığı korner atışında, top üst direğe çarparak oyun alanına döndü. Boşta kalan topu defans oyuncuları uzaklaştırdı. 31. dakikada gelişen Mersin İdmanyurdu atağında kalesini terk eden Ramazan'ın ceza alanı dışına uzaklaştırmak istediği topu önünde bulan Moritz, yaklaşık 35 metreden şık bir aşırtma bir vuruş ile skoru 2-0 yaptı. 45. dakikada Mersin İdmanyurdu defansının kaptırdığı topta, kalesini terk eden Sehiç, Zec'e gol izni vermedi. Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi Mersin İdmanyurdu'nun 2-0 üstünlüğüyle sona erdi. Stat: Tevfik Sırrı Gür Hakemler: Yunus Yıldırım, Adil Sinem, Volkan Narinç Mersin İdmanyurdu: Sehiç, Boum, Çağdaş, Erman, Nduka, Zurita, Moritz, Nobre, Ben Yahia, Mustafa, Erhan Gençlerbirliği: Ramazan, Mehmet Akgün, Curri, Kulusiç, Cem, Azofeifa, Zec, Oktay, Erdal, Hurşut, Yasin Goller: Dk. 5 Erman, Dk. 31 Moritz (Mersin İdmanyurdu) Sarı kart: Dk. 36 Çağdaş (Mersin İdmanyurdu)