Mersin İdmanyurdu'nu 3-1'le geçen Fenerbahçe seriye bağladı

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Bülent Korkmaz'ın çalıştırdığı Mersin İdmanyurdu ile karşılaştı. Mersin Arena'da oynanan ve saat 17:00'de başlayan mücadeleyi hakem Alper Ulusoy yönetti.
Karşılaşma 3-1'lik Fenerbahçe üstünlüğüyle sona erdi. Sarı lacivertlilerin ilk golünü 8. dakikada Hasan Ali Kaldırım attı. İkinci yarıya da golle başlayan Fenerbahçe, skoru Nani'yle 2-0'a getirdi. Fenerbahçe'nin Hollandalı yıldızı Robin Van Persie, 57'de skoru 3-0'a getirdi, ancak Mersin Nakoulma'nın 59. dakikada attığı golle tekrar ümitlendi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca sarı lacivertliler sahadan 3 puanla ayrıldı.
Galatasaray'la 1-1 berabere kaldıktan sonra Osmanlıspor ve Konyaspor'u 1-0'la geçen Fenerbahçe, Mersin galibiyetile üst üste 3. kez sahadan 3 puanla ayrıldı.
Mersin İdmanyurdu: Muammer, Serkan Balcı, Servet, Mitrovic, Nurullah, Sadiku, Khalili, Pedriel, Oktay, Güven, Eren
Fenerbahçe: Volkan, Gökhan , Alves, Kjaer, Hasan Ali, Mehmet Topal, Josef, Nani,Diego, Alper, Van Persie