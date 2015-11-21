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Spor

Mersin İdmanyurdu'nu 3-1'le geçen Fenerbahçe seriye bağladı

Akdeniz deplasmanından 3 puanla dönen sarı lacivertliler son 3 maçından galibiyetle ayrılmış oldu

21 Kasım 2015 19:07

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Bülent Korkmaz'ın çalıştırdığı Mersin İdmanyurdu ile karşılaştı. Mersin Arena'da oynanan ve saat 17:00'de başlayan mücadeleyi hakem Alper Ulusoy yönetti.

Karşılaşma 3-1'lik Fenerbahçe üstünlüğüyle sona erdi. Sarı lacivertlilerin ilk golünü 8. dakikada Hasan Ali Kaldırım attı. İkinci yarıya da golle başlayan Fenerbahçe, skoru Nani'yle 2-0'a getirdi. Fenerbahçe'nin Hollandalı yıldızı Robin Van Persie, 57'de skoru 3-0'a getirdi, ancak Mersin Nakoulma'nın 59. dakikada attığı golle tekrar ümitlendi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca sarı lacivertliler sahadan 3 puanla ayrıldı.

Galatasaray'la 1-1 berabere kaldıktan sonra Osmanlıspor ve Konyaspor'u 1-0'la geçen Fenerbahçe, Mersin galibiyetile üst üste 3. kez sahadan 3 puanla ayrıldı.

Mersin İdmanyurdu: Muammer, Serkan Balcı, Servet, Mitrovic, Nurullah, Sadiku, Khalili, Pedriel, Oktay, Güven, Eren

Fenerbahçe: Volkan, Gökhan , Alves, Kjaer, Hasan Ali, Mehmet Topal, Josef, Nani,Diego, Alper, Van Persie

 

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