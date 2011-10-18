-Mersin İdmanyurdu: 0 - Fenerbahçe: 1 (İlk yarı) MERSİN (A.A) - 17.10.2011 - Spor Toto Süper Lig'de Mersin İdmanyurdu ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı. 4. dakikada orta sahada topa sahip olan Özer, Mersin İdmanyurdu kalecisi Hakan Arıkan'ın öne çıktığını görmesi üzerine yaptığı aşırtma vuruşla takımını 1-0 öne geçirdi. 13. dakikada Emre Belözoğlu'nun ceza yayı üzerinden yaptığı vuruşta topu kaleci Hakan Arıkan kornere çeldi. 16. dakikada şık çalımlarla ceza alanına giren Alex'in sert şutunda Mersin İdmanyurdu kalecisi topu kornere çeldi. 30. dakikada Bienvenu'nun yaptığı ortaya yükselen Cristian'ın kafa vuruşunda top az farkla üstten auta gitti. 32. dakikada Alex ile paslaşan Caner'in vuruşunda top yandan dışarı çıktı. 42. dakikada Ben Yahia'nın kullandığı serbest atışta kaleci Mert'in uzaklaştırmak istediği topu Mustafa tamamladı. Savunmaya çarpan top kornere çıktı. Bu pozisyonda Mersin İdmanyurdu futbolcuları topun rakibin eline çarptığı iddiasıyla penaltı itirazında bulundu. Maçın başından itibaren etkisini artıran yağış her iki takımın da oyununu olumsuz etkiledi. Karşılaşmanın 23. dakikasında aşırı yağış nedeniyle elektriklerin kesilmesi üzerine stadyumdaki skorbord bozuldu, basın tribünündeki internet bağlantısı kesildi. Sahayı aydınlatan ışıkların jeneratörlerle çalışması nedeniyle kesintiden oyun etkilenmedi. Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan'ın da izlediği mücadelenin ilk yarısı Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi. Stat: Tefik Sırrı Gür Hakemler: Halis Özkahya, Baki Tuncay Akın, Cem Sapman Mersin İdmanyurdu: Hakan Arıkan, Mustafa, Josep Boum, İbrahim, Erhan, Erman, Ben Yahia, Zurita, Nduka, Moritz, Beto Fenerbahçe: Mert Günok, Reto Ziegler, Bekir, Yobo, Orhan, Cristian, Emre Belözoğlu, Caner, Özer, Bienvenu, Alex Gol: Dk. 4 Özer (Fenerbahçe) Sarı kart: Dk. 38 Ben Yahia, Dk. 42 Moritz (Mersin İdmanyurdu)