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Mersin İdmanyurdu - Keçiörengücü:0-1

Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA) - STAT: Mersin HAKEMLER: Mustafa Kürşat Filiz (xxx), Özgül Karakoçlu (xxx), Mehmet Öcal (xxx) MERSİN İDMAN YURDU: Yunus Emre Aslan (xxx), Mesut Ağgül (x), Kudbettin Tekin (x),Emrah Özyaylaz (x), Bulut Yüksel (x) (Dk

10 Şubat 2018 18:46

Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA) -

STAT: Mersin
HAKEMLER: Mustafa Kürşat Filiz (xxx), Özgül Karakoçlu (xxx), Mehmet Öcal (xxx)
MERSİN İDMAN YURDU: Yunus Emre Aslan (xxx), Mesut Ağgül (x), Kudbettin Tekin (x),Emrah Özyaylaz (x), Bulut Yüksel (x) (Dk. 80 Furkan Aydemir (x), Mert Arabacı (x), Batuhan Yarbaşar (x) (Dk.90 Yiğtican Ayaz (x), Emir Kaan Gültekin (x), Hüseyin Dalmış (x), Abdurahman Türkmen (x), Emre Can Dönmez (x) (Dk.84 Mert Ünel (x)
KEÇİÖRENGÜCÜ: Yakup Bugun (xx), Tarık Mayhoş (xx), Hüseyin Güngör (xx), Şahin Şafakoğlu (xx), Burak Aydın (xx), Uğur Utlu (xx) (71 DK Berak Gökçe (xx), Efe Can Çölbekler (xx) (88 DK Ayhan Gürbüz (x), Abdurahman Kuyucu (xx), Uğur Albayrak (xx), İlyas Kubilay (xxx) (84 Dk Umut Pusat (xx), Ahmet Güven (xxx),
GOLLER: Dk. 3 Ahmet Güven
SARI KART: Bulut Yüksel Sağın, Mesut Ağgül, Uğur Albayrak, Abdurrahman Kuyucu, Yunus Emre Aslan

TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta  Mersin İdmanyurdu, evinde konuk ettiği Keçiörengücü\'ne 1-0 yenildi.
 

(FOTOĞRAFLI)

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