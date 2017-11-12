Mersin İdman Yurdu'nda yeni Başkan Hamit İzol

İbrahim MAŞE/ MERSİN, (DHA) - MERSİN İdman Yurdu\'nun Olağanüstü Genel Kurulu\'nda yapılan seçimde, Hamit İzol başkan seçildi.

Kongre ve Sergi Sarayı\'nda düzenlenen kurulda, tek liste ile seçime gidildi. Divan Kurulunun oluşumunun ardından gelir gider tabloları, bilançoları, denetleme kurul raporu okunarak mevcut borcun 90 milyon TL olduğu açıklandı. Ardından kürsüye çıkan mevcut Başkan Mahmut Karak, aday çıkması durumunda kendisinin aday olmayacağı kararını kürsüden yineledi. Süreçte çok zorladıklarını ifade eden Karak, \"Tek başımıza kaldık. Forma reklamımızın olmadığı bir dönemde, en son Afyonspor maçında, 6 milyon TL\'ye forma reklamı aldıklarını öğrendik. Bizim forma reklamımız 300 bin TL. Yeni gelenler de görecek, yalnız kaldık. Hiçbir bürokrasiden yardım almadık. Bize bir ambargo konulmuştu. Bu çatı altında istifa ettik. Yeni başkanımıza 7/24 telefonum açık, hizmetindeyim. Elimden ne geliyorsa yardıma hazırım\" dedi.

ALTTA KALAN BORÇLAR VAR

Mahmut Karak\'ın da bilmediği, altta kalmış borçların olduğunu ifade eden Başkan Hamit İzol, \"90 ama 100 milyon diyelim. Olsun 120. Bunların hepsi kardeş rakam. Önemli olan artık borçlanmamak. Bu borç makul seviyeye düşürülmezse ödenmesi mümkün değil. 100 Milyon para koyan birinci ligden takım alır. Burhanettin bey ile de istişare yaptık. makul seviyeye düşürüldüğü zaman biz bu parayı toplayabilecek ortam yarattık. Federasyon ile de konuştum\" diye konuştu.

YA AMATÖRE GİDİLECEK YA BORÇ ÖDENECEK

Para toplayacaklarını ve gerekirse Cumhurbaşkanına gideceklerini kaydeden İzol, şunları söyledi: \"İsterse borç 500 Milyon olsun. Bizim ödeyeceğimiz bir para var. Bir salona, bütün borçları toplayacağız. Arkadaşlar Mersin İdmanyurdu\'nun nereye gittiğinizi biliyor musunuz diyeceğiz. Amatöre diyecekler. Amatöre gidince siz para alabilecek misiniz? Ya bu parayı alın, yada amatöre götüreceğiz yeni bir takım yaratacağız. O küllerden 1925\'i yeniden yaratacağız. Benim projem bu. 3\'üncü Ligde bu işi kurtarmaya çalışacağız. Yardım için söz verenler var. Bu yalnızlıkla bu iş yürümez.Birileri gibi bende para çok, 500 Milyon para harcarım desem yanlış olur. takım üçüncü lige düştü. ben 7-8 milyon TL tahtaya vermem. ben bu borcun tamamına 15 Milyon TL veririm. Sıfır borçla çıkar.\"

Konuşmanın ardından Karak, yeni Başkan İzol\'a çiçek verip tebrik etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Katılımcılardan görüntüler

-Divandan görüntüler

-Eski Başkan Mahmut Karak\'ın konuşması

-Listenin açıklanması

-Yeni başkan Hamit İzol\'un konuşması

-Genel ve detay görüntüler

(FOTOĞRAFLI)