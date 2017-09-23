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Spor

Mersin İdman Yurdu dibe vurdu

2 sezonda çöküş 4 maçta 1 gol attı, 24 gol yedi Takımın yaş ortalaması 20 Ata SELÇUK / İSTANBUL, (DHA) - TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Mersin İdman Yurdu'nun çöküşü sürüyor

23 Eylül 2017 20:56

2 sezonda çöküş

4 maçta 1 gol attı, 24 gol yedi

Takımın yaş ortalaması 20

Ata SELÇUK / İSTANBUL, (DHA) - TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Mersin İdman Yurdu\'nun çöküşü sürüyor.
İlk hafta Amed Sportif\'e 7-0, 2\'nci hafta Afjet Afyonspor\'a 3-1, 3\'üncü hafta Kastamonu 1966\'ya 6-0 ve son olarak bu hafta Keçiörengücü\'ne 8-0 mağlup olan Mersin İdman Yurdu\'nun geleceği hiç de parlak değil...
2 SEZONDA ÇÖKÜŞ
2015-2016 sezonunda Süper Lig\'de mücadele veren Mersin ekibi, o sezon 34 maçta 21 puan toplayarak son sırada yer almıştı.
Maddi sıkıntılar çeken kulüp, geçtiğimiz sezon TFF 1\'inci Lig\'de 34 maçta 26 puan topladı ve yine son sırada yer alarak TFF 2\'nci Lig\'e düştü.
4 MAÇTA 1 GOL ATTI, 24 GOL YEDİ
Bu sezon ise tam anlamıyla darmadağın olan Mersin ekibi, TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta çıktığı 4 maçta 24 gol yerken yalnızca 1 gol atabildi. Kırmızı Grup\'ta puanı bulunmayan tek takım olan Mersin İdman Yurdu\'nun -23 averajı bulunuyor.
TAKIMIN YAŞ ORTALAMASI 20
Mersin İdman Yurdu, maddi sıkıntılardan ötürü genç oyuncularla mücadele ediyor. Yaş ortalaması 20 olan ekibin en yaşlı oyuncusu 31 yaşındaki orta saha oyuncusu Nurullah Kaya. Bunun yanı sıra takımda yabancı oyuncu da bulunmuyor.

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