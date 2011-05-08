Mersin İdman Yurdu 28 yıl sonra Süper Lig'de

T24 - Bank Asya 1. Lig'in 33. haftasında Mersin İdman Yurdu sahasında Boluspor'u 2-0'lık skorla mağlup etti ve Samsunspor'un ardından Süper Lig'e yükselen 2. ekip oldu.







Kırmızı Şeytanlar'a galibiyeti getiren golleri 45. dakikada Adem Büyük ve 61. dakikada Nduka Ozokwo kaydetti. Boluspor'da 84. dakikada Cemil Vatansever kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

Mersin İY, puanını 58 yaparak bitime 1 hafta kala Samsunspor'un ardından Süper Lig'e yükselmeyi garantiledi.



Kırmızı Şeytanlar 28 yıl sonra geri döndü

86 yıl önce kurulan ve tarihinde bir çok başarıya imza atan Mersin İdmanyurdu, 28 yıllık Süper Lige özlemini dindirdi.

Mersin İdmanyurdu, 7 yıl süreyle oynadığı 1'inci Lig'e, 1973-74 sezonunda veda ederek İkinci Lig'e düşmüştü. Ancak bu düşüşe kısa sürede son vermeyi başaran kırmızı lacivertliler teknik direktör Kadri Aytaç'ın çabalarıyla ve dönemin valisi Necmettin Karaduman ile belediye başkanı Kaya Mutlu'nun desteğiyle 1975-1976 sezonunda yeniden Birinci Lig'e yükselmeyi başardı.

Kurulduğu günden itibaren iniş çıkışlar yaşayan Mersin ekibi, bu başarısının ardından 2 yıl sonra yeniden İkinci Lig'e düştü. 1981-82 sezonunda teknik direktör Candan Dumanlı yönetiminde yeniden Birinci Lig'e çıkmayı başaran Mersin İdmanyurdu, aynı sezon Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile final oynadı ve mağlup olduğu bu maçta kupayı kazanamadı. Fenerbahçe'nin sezonu şampiyon kapatmasıyla Türkiye'yi 1982-1983 sezonunda Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda temsil eden Mersin İdmanyurdu, Bulgaristan'ın Spartak Varna takımına elendi. Aynı sezon ligde güçlü rakipleri karşısında hem kadro hem de ekonomik olarak zayıf kalarak yeniden İkinci Lig'e düşen Mersin İdmanyurdu, yaklaşık 28 yıl eski adıyla Birinci Lig'e, yeni adıyla Süper Lig'e hasret kaldı.

Futbolun dışında geçmişte atletizm, boks, eskrim, su sporları ve boksta faaliyet gösteren ve milli takımlara çok sayıda sporcu kazandıran Mersin İdmanyurdu, şimdilerde ise sadece futbol arenasında boy gösteriyor.