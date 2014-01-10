Mersin gümrüğünde rüşvet operasyonu; 35 kişiye gözaltı kararı!

Mersin Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince, "rüşvet aldıkları ve verdikleri" iddiasıyla aralarında 10 gümrük memurunun da bulunduğu 35 kişi hakkında operasyon başlatıldığı bildirildi.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Orta Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı Mersin Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü (KİM) ekiplerince sabah saatlerinde, aralarında 10 gümrük memurunun da bulunduğu 35 kişiyle ilgili operasyon başlatıldı.

Bakan Hayati Yazıcı'ya gelen ihbar mektubu üzerine başlatılan çalışmalar, Orta Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne ulaştırılan ihbar mektupları ile birleştirildi ve Mersin Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesi ve talimatları doğrultusunda alınan izinlerin ardından Mersin Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ve Mersin Emniyet Müdürlüğü ekiplerince genişletildi.

Yaklaşık 6 ay süren çalışmalar sonucunda Mersin Yolcu Salonu Gümrük Müdürlüğünde görevli 6 gümrük muayene memuru ve 4 gümrük memurunun rüşvet aldıkları; gümrükte iş takibi yapan gümrük müşavirlik ve nakliye firması çalışanı 25 kişinin de rüşvet verdikleri iddiasıyla haklarında gözaltı kararı alındı.

Soruşturma kapsamında birçok iş yeri ve evde arama gerçekleştirildi. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma dosyasıyla ilgili gizlilik kararı alındı.