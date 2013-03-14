Mersin Emniyeti, taş atan çocuğu ten rengiyle fişledi: Esmer vatandaş olduğu anlaşıldı!

Mersin Emniyeti, polise taş attığı belirlenen bir çocuğu, ten rengiyle fişledi. Çocuk mahkemesi tarafından “mâli ve sosyal durum raporu” hazırlaması istenen Emniyet, raporunda suça sürüklenen çocukla ilgili diğer bilgilerin yanı sıra “Esmer vatandaşlardan olduğu anlaşılmıştır” notuna da yer verdi.

Adnan Keskin'in Taraf'ta yer alan haberine göre, “Taş atan çocuklar” sorununa bir de etnik damgalamanın eklendiği davaya konu olay Mersin’de yaşandı. Ersoy İlköğretim Okulu yönetimi “Güvenli Hayat ve Güvenli Gelecek İçin Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı” kapsamında Çanakkale gezisi planladı. Geziye katılacak öğrenciler 23 Kasım 2012’de okul bahçesinde biraraya getirildi. Bir süre sonra da okulun içinden kapı önünde bekleyen polis aracına taşlar atıldı. Araç kısmen hasar görünce tutanak tutulup soruşturma başlatıldı. Olay yerindeki polislerin ifadeleri alınıp güvenlik kamerası kayıtları da incelendikten sonra, öğrencilerden 1999 doğumlu Ö.B. hakkında “kamu malına zarar verme” suçundan ceza istemiyle Mersin 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.

Gerekirse ailesinden alınsın

İddianame, “Suça sürüklenen çocuğun savunmasında, olay günü okul bahçesinden dışarı doğru taş atan çocukları gördüğünü, kendisinin de attığını ikrar ettiği, bu haliyle üzerine atılı suçu işlediğine dair hakkında kamu davası açmaya yeterli şüphe oluştuğu anlaşılmıştır” değerlendirmesine dayandırıldı. İddianamede Ö.B.’ye ceza verilmesi dışında, “ihtiyaç duyulması halinde çocuğun ailesinden alınarak bir yurda yerleştirilmesi”ni de içeren koruyucu tedbirlere de hükmedilmesi istendi. Dava nedeniyle öncelikle psikolog raporu aldırıldı. Raporda “13 yaşındaki Ö.B.’nin ailesinin sosyo-ekonomik ve kültürel yönden düşük seviyede olduğu için çocuklarıyla yeterince ilgilenmedikleri, bu nedenle ailenin Ö.B.’yi hem ihmal hem de istismar etmiş olacağı, yaşı küçük olduğundan ‘taş atma’ eyleminin suç olup olmadığı hakkında algısının gelişmemiş olabileceği düşünülmektedir” ifadeleri yer aldı.

Etnik damga: Esmer vatandaş

Davayı görüşen mahkeme, daha sonra Ö.B.’nin “mali ve sosyal durumunun” araştırılması için Emniyet’e talimat gönderdi. Emniyet Müdürlüğü’nün görevlendirdiği iki polis memurunca hazırlanan rapor mahkemeye iletildi. Raporda Ö.B.’nin ten rengiyle etnik kimliğine de işaret edildiği ortaya çıktı. Emniyet’in Ö.B. raporu şöyle: “Adı geçenin Güneş Mahallesi’nde ailesinin yanında ikamet edip çalışmadığı, geçimini ailesinin sağladığı, ‘esmer vatandaşlardan’ olduğu, sağlıklı olup adına kayıtlı menkul ve gayri menkulünün olmadığı anlaşılmıştır.” Emniyetin taş atan çocukla ilgili “esmer vatandaş” nitelemesi, avukatı Onur Kale’nin tepkisine yol açtı. Kale, “Bu değerlendirmenin mahkemenin istediği ‘malisosyal durum’ ile ilgili bir yanı yoktur. Rapordaki bu değerlendirme, ötekileştirici ve dışlayıcı düşüncenin açık bir yansımasıdır” dedi.

Kale, bu nedenle raporu hazırlayan polis memurları hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunacağını da açıkladı.