Mersin Eğitim İş Başkanı: Seminere katılan bir öğretmende Koronavirüs çıktı

Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) bağlı eğitim kurumlarında çalışan görevli yönetici ve öğretmenlerin katıldığı seminerlerin ilk gününde bir öğretmenin Covid-19 olduğu öğrenildi. Mersin Eğitim İş Başkanı Hakan Boyar, MEB’in Koronavirüs testi yaptıran öğretmenlerin seminerlere katılıp katılmayacağıyla ilgili bir açıklama yapmamasından dolayı, test yaptıran bir öğretmenin seminere katıldığını ve toplantı esnasında Covid-19 olduğunu öğrendiğini öne sürdü. Kırk eğitimcinin yer aldığı seminere katılanlar panik yaşadı.

"Öğretmenlere test yapıldıktan sonra programa başlanması gerekiyordu"

BirGün'den Meral Danyıldız'ın haberine göre MEB’in açıklama yapmadığı için öğretmenin okula gitmek zorunda kaldığını belirten Mersin Eğitim İş Başkanı Hakan Boyar, “Klima, pencereler açıkmış. Daha sonra öğretmenin pozitif olduğu anlaşılmış. Bu programın bir milyon öğretmene test yapılıp başlatılması gerekiyordu. Çünkü hangi öğretmende Covid-19 var veya yok bilinmiyor. Bütün öğretmenler bir yere tıkıldı ve öğretmenler kurulu toplantısı yapıldı. Bu da bu olayları meydana getirdi” diye konuştu.



MEB’in öğretmenlerin sesine kulak tıkadığını söyleyen Boyar, öğretmenlerin tehlikeye atıldığını aktardı.

Boyar, şu ifadeleri kullandı: “Bir milyon insanın hareketliliği demek bu. Bu toplantılar uzaktan yapılabilirdi ama MEB bu yönteme başvurmadı. Bunun acı sonuçlarını ilerde hep beraber göreceğiz. Bu sadece bilinen yüzü. Taşıyıcı olan öğretmenler henüz bilinmiyor. Şu an kırk tane öğretmen risk altında. Ayrıca toplantıya katılan öğretmenlerin tekrar okula gitmesi isteniyor. Ne kadar öğretmene bulaştığı, kaç öğretmenin koronavirüs olduğu bilinmeden, testler yapılmadan okula çağırılmaları facia.”