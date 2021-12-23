Mersin'in Mut ilçesinde, sahte içki zehirlenmesi nedeniyle hastanede tedavi gören Mecnun Ateş (49) ve Abdurrahman Öksüz (52) yaşamını yitirmesiyle, Mersin’de sahte içkiden ölenlerin sayısı 4'e yükseldi.



Mut ilçesi Kültür Mahallesi'nde, 15 Aralık'ta, yalnız yaşadığı evinde ölü bulunan Ali Eser'in (57) sahte içkiden zehirlendiği ortaya çıktı. Eser'in birlikte alkol aldığı arkadaşları Necati Yılmaz, (56) Mecnun Ateş ve M.S. ise fenalaşıp hastaneye başvurdu. Hastanede tedavi gören Necati Yılmaz, dün hayatını kaybetti. Mersin'de tedavisi devam eden Mecnun Ateş de yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Durumu ağır olan M.S.'nin ise tedavisi sürüyor.



İlçeye bağlı Yapıntı Mahallesi'nde yaşayan Abdurrahman Öksüz de sahte içki içtikten sonra fenalaşınca götürüldüğü hastanede tedavi altına alındı. Öksüz de yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı

Polis, sahte içkilerin temin edildiği kişilerin yakalanması için soruşturmasını sürdürüyor. (DHA)