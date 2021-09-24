Mersin'de orman yangını: 10 dönümlük alan zarar gördü

Mersin'in Erdemli ilçesinde ormanlık ve makilik alanda yangın çıktı. Yangın çok sayıda ekibin müdahalesi ile yaklaşık 2,5 saatte kontrol altına alınırken, 10 dönümlük alan ile 2 bahçe zarar gördü.

Yangın, İlçeye bağlı Ayaş Mahallesi Gölet mevkiindeki orman ve makilik alanda çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın rüzgarın etkisi ile kısa sürede yayıldı.

Bölgeye orman müdürlüğü ile itfaiyeye daire başkanlığına bağlı çok sayıda ekip sevk edildi. Yerleşim yerine yakın olması nedeniyle bölgeye giden 5 itfaiye ve arazöz ekibi iki farklı noktadan alevlere müdahale etti. Yöre sakinlerinin de söndürme çalışmalarına destek verdiği yangın, rüzgarında etkisini yitirmesiyle yaklaşık 2,5 saatte kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının sürdüğü yangında 10 dönümlük alan ile zeytin ve limon ağaçlarının bulunduğu iki bahçe de zarar gördü

Yangının bahçelere zarar verdiğini belirten Mehmet Seyran, "Bir senenin mahsulleri bu yangınla heder oldu. Zararımız büyük. Allah beterinden saklasın. Çok şükür can kaybı yok, yapacak bir şey yok. Yüze yakın ağacımız zarar gördü. Bu zarar gören ağaçları da keseceğiz, bundan sonra olmaz, kurudu ağaçlarımız" dedi.

Mahalle sakinlerinden Emre Serin ise, "Bize aşağıda yangın var dediler, bizde geldik. İtfaiye ile birlikte girmeye çalmıştık. Söndürme çalışmaları bitmek üzere. Neden çıktığı belli değil. Ama başlangıç noktası göletin diğer tarafı gibi"diye bilgi verdi.