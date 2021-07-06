Mersin'de mevsimlik işçileri taşıyan kamyonet devrildi: 11 yaralı

Mersin'de, mevsimlik tarım işçilerini taşıyan kamyonetin elektrik direğine çarpıp devrilmesi sonucu, aralarında şoförün de bulunduğu 11 kişi hafif yaralandı.



Kaza, merkez Yenişehir ilçesi Emirler Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Mevsimlik tarım işçilerini taşıyan N.K. idaresindeki kamyonet, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, yol kenarındaki elektrik direğine çarparak, devrildi. Kazada aracın kasasındaki 10 kişi ile şoför N.K. yaralandı. Çağırılan ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. (DHA)