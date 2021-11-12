Mersin'de kaybolan 3 yaşındaki çocuk aranıyor

Mersin'in Gülnar ilçesinde, Sarıkeçili Yörük ailesinin kırsal alanda çadır kurduğu sırada kaybolan 3 yaşındaki kız çocuğu için arama çalışması başlatıldı. Vatandaşlar, gece de devam eden arama çalışmalarına el fenerleri yardımıyla destek verdi

Bir süre kızlarını arayan aile, sonuç alamayınca ilgililere haber verdi. Bölgede yapılan aramalardan sonuç alınamayınca AFAD, itfaiye ve jandarma ekiplerince kırsal alanda geniş çaplı arama çalışması başlatıldı.

Kayıp kız çocuğunu arama çalışmaları, gece saatlerinde de sürdürüldü. Ekipler, çalışmalara destek veren vatandaşlarla birlikte el fenerleri yardımıyla arama yaptı.

Arama çalışmalarında henüz bir ize rastlanmadı.